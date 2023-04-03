ÄúÏÖÔÚµÄÎ»ÖÃ£º Ìì¼«Íø > ITÐÂÎÅ

 ¹«ÖÚºÅ ÅÅÐÐ°ñ ·¢²¼»á

¹úÄÚÊ×¿î£¬½­ËÕ¼¯ÝÍÄÔµçËùÕ¹³ö64µ¼Äý½ºÄÔµçÃ±

2023-04-03 14:51:56 ×÷Õß£ºÀÏÐ»

  • +1 ÄãÔÞ¹ýÁË

  ¡¾Ìì¼«ÍøITÐÂÎÅÆµµÀ¡¿3ÔÂ29ÈÕ£¬2023ÉîÛÚ¹ú¼Ê´«¸ÐÆ÷ÓëÓ¦ÓÃ¼¼ÊõÕ¹ÀÀ»á(Sensor Shenzhen)ÔÚÉîÛÚ¿ªÄ»¡£½­ËÕ¼¯ÝÍÄÔ»úÈÚºÏÖÇÄÜ¼¼ÊõÑÐ¾¿ËùÓÐÏÞ¹«Ë¾Õ¹Ê¾ÁË×îÐÂµÄÉñ¾­µç¼«´«¸ÐÆ÷²úÆ·¡¢·½°¸£¬ÏîÄ¿¾­ÀíÕÂÏé½ÓÊÜÁËÌì¼«Íø¼°ÆäËüÃ½ÌåµÄ²É·Ã£¬½éÉÜÁË×îÐÂ²úÆ·Äý½ºÄÔµçÃ±¡£

¹úÄÚÊ×¿î£¬½­ËÕ¼¯ÝÍÄÔµçËùÕ¹³ö64µ¼Äý½ºÄÔµçÃ±
 ½­ËÕ¼¯ÝÍÄÔ»úÈÚºÏÖÇÄÜ¼¼ÊõÑÐ¾¿ËùÓÐÏÞ¹«Ë¾£¬ÕÂÏé

  ½­ËÕ¼¯ÝÍÄÔ»úÈÚºÏÖÇÄÜ¼¼ÊõÑÐ¾¿ËùÓÐÏÞ¹«Ë¾£¬ÊÇÖÐ¿ÆÔº°ëµ¼ÌåËù³Âºë´ïÍÅ¶ÓÔÚËÕÖÝ½øÐÐ²úÑ§ÑÐ×ª»¯µÄÑÐ¾¿ËùÐÔÖÊµÄÓÐÏÞ¹«Ë¾¡£ÕÂÏé¾­ÀíÊÇµÚ¶þÑÐ·¢ÖÐÐÄ¡ª¡ªÉñ¾­µç¼«´«¸ÐÆ÷µÄ¸ºÔðÈË£¬ÒÔ¼°ÏîÄ¿¹«Ë¾ËÕÖÝÒâÒä¼Æ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾×Ü¾­Àí¡£ÒâÒä¼Æ£¬À´×ÔÐ³Òô¡°EEG¡±(Electroencephalo gram£¬ÄÔµç²¨)¡£

¹úÄÚÊ×¿î£¬½­ËÕ¼¯ÝÍÄÔµçËùÕ¹³ö64µ¼Äý½ºÄÔµçÃ±
 2023ÉîÛÚ¹ú¼Ê´«¸ÐÆ÷ÓëÓ¦ÓÃ¼¼ÊõÕ¹ÀÀ»á

  Äý½ºÄÔµçÃ±

  ¾ÝÕÂÏé½éÉÜ£¬ÒâÒä¼Æ×öÄÔµçÐÅºÅ²É¼¯µÄ´«¸ÐÆ÷¡£ÄÔµçÐÅºÅµÄ²É¼¯ÊÇÍ¨¹ýµç¼«²ÄÁÏÌùÔÚÄÔ´üÉÏ²É¼¯ÉúÎïµçÐÅºÅ£¬¾­ºó¶Ë·Å´óÆ÷Ëã·¨½øÐÐ´¦Àí£¬ÔÙ½øÐÐ³¡¾°Ó¦ÓÃ¡£ÒâÒä¼Æ¹«Ë¾Õâ´ÎÕ¹³öÁËÒ»¿î64µ¼¹è½ºÄÔµçÃ±¡£

¹úÄÚÊ×¿î£¬½­ËÕ¼¯ÝÍÄÔµçËùÕ¹³ö64µ¼Äý½ºÄÔµçÃ±
 Õ¹Ê¾µÄÄÔµçÃ±

  ÒâÒä¼ÆÕâ¿îÄÔµçÃ±ÊÇÓÃÄý½º½Ó´¥µ½Í·Æ¤²É¼¯ÄÔµçÐÅºÅ£¬ÐÎÌ¬½éÓÚ¹ÌÌ¬ÓëÒºÌ¬Ö®¼ä£¬Ê¹ÓÃºóÎÞÐèÇåÏ´£¬·½±ã±ãÐ¯¡£Äý½º½Ó´¥Æ¤ÖÊ²ã£¬ÉúÎïµçÍ¨¹ýÄý½º´«µ¼µ½µç¼«£¬ÔÙÍ¨¹ý½Ó¿Ú½ÓÈë·Å´óÆ÷(¿ÉÒÔÊÊÅä6ÖÖ·Å´óÆ÷Í¨ÓÃ½Ó¿Ú)£¬ÔÙÁ¬ÉÏµçÄÔ£¬¾ÍÄÜ¶ÁÈ¡ÊµÊ±µÄÄÔµçÐÅºÅ£¬Í¨¹ýÆóÒµ»ò¸ßÐ£×Ô¼ºµÄËã·¨£¬½øÐÐÉñ¾­½âÂë·½ÃæµÄÑÐ¾¿¡£

  ¾ÝÕÂÏé½éÉÜ£¬¹úÄÚ×öÄÔµçÃ±µÄ±È½Ï¶à£¬Äý½ºÄÔµçÃ±Ö»´ËÒ»¼Ò¡£Õâ¿îÄÔµçÃ±Ò²¼æÈÝÊÐÃæÉÏµÄ·½°¸£¬°üÀ¨µ¼µç¸à¡¢Äý½º£¬Ò²¼æÈÝÁíÒ»ÖÖ½ÏÍ¨ÓÃµÄÑÎË®·½Ê½(ÕºÒ»µãÉúÀíÑÎË®Í¨¹ýº£ÃàÉøÍ¸½øÈ¥²É¼¯ÄÔµçÐÅºÅ)¡£

¹úÄÚÊ×¿î£¬½­ËÕ¼¯ÝÍÄÔµçËùÕ¹³ö64µ¼Äý½ºÄÔµçÃ±
 ÄÔµçÃ±ÖÐÊ¹ÓÃµÄÄý½º

  ÁíÍâ£¬Õâ¿îÄÔµçÃ±¿ÉÒÔµ÷½Ú¡£Ä¿Ç°ÊÐÃæÉÏµÄÄÔµçÃ±¶¼ÊÇ²»¿Éµ÷½ÚµÄ¡£°´ÕÕÈËµÄ²»Í¬Í·Î§·ÖÎª´ó¡¢ÖÐ¡¢Ð¡ºÅ£¬²»Í¬µÄÍ·Î§ÐèÒªÅå´÷²»Í¬µÄÄÔµçÃ±¡£Õâ¿î¿ÉÒÔµ÷½Ú£¬²»µ¥¿ÉÒÔÊÊÅä²»Í¬µÄÍ·Î§£¬»¹¿ÉÒÔÊÊÅä²»Í¬µÄÍ·ÐÍ¡£

  ÄÔµç²É¼¯Ê¹ÓÃµÄ²ÄÁÏ

  Ä¿Ç°ÊÐÃæÉÏµÄÄÔµçÃ±»ù±¾¶¼Ê¹ÓÃµ¼µç¸à¡£µ¼µç¸àµÄÐÎÌ¬ÊÇÒºÌ¬½ºÌå£¬Ê¹ÓÃÊ±ÓÃÕë¹ÜÀàÆ÷¾ßÍ¿ÔÚÍ·ÉÏ£¬ÒÔÔöÇ¿ÄÔµçÐÅºÅ£¬ÕâÖÖ·½Ê½²É¼¯µÄÐÅºÅÖÊÁ¿·Ç³£ºÃ¡£µ«ÊÇµ¼µç¸àÏÞÖÆÁËÄÔµç²úÆ·×ß³öÊµÑéÊÒ¡¢×ß³öÒ½Ôº£¬ÒòÎªÒºÌåÍ¿µ½Í··¢ÉÏ£¬ÓÃÍêÍÑÃ±×ÓºóÈÔÓÐºÜ¶à²ÐÁô£¬ÐèÒªÁ¢ÂíÏ´Í·¡£

  ÊÐÃæÉÏÖ÷Á÷µÄÄÔµç²É¼¯·½Ê½¾ÍÊÇµ¼µç¸à£¬Êªµç¼«·¨¡£»¹ÓÐ¸Éµç¼«·¨£¬ÊÇÓ²½Ó´¥£¬ÓÃÒ»¸öºÜÓ²µÄ¶«Î÷¿ÛÔÚÍ·ÉÏ£¬Ëü²É¼¯µÄÄÔµçÐÅºÅÖÊÁ¿¸ú½Ó´¥Ñ¹Á¦ÓÐ¹Ø£¬ÀÕµÃÔ½½ô¡¢½Ó´¥µÃÔ½ºÃ£¬ÐÅºÅÔ½ÇåÎú£¬µ«ÊÇÅå´÷ÌåÑéºÜ²»ÊæÊÊ¡£

¹úÄÚÊ×¿î£¬½­ËÕ¼¯ÝÍÄÔµçËùÕ¹³ö64µ¼Äý½ºÄÔµçÃ±

  Äý½º²É¼¯Ð§ÂÊÊÇ¶Ô±êµ¼µç¸à£¬ËüµÄÐÅºÅÏàËÆ´ïµ½98.8%×óÓÒ£¬±È¸Éµç¼«ÐÅºÅ²É¼¯ÒªÇ¿µÃ¶à£¬¸Éµç¼«ÐÅºÅÏàËÆ´ó¸ÅÔÚ80%¡£Äý½ºµç¼«ÐÅºÅÖÊÁ¿ÊÇ½éÓÚ¸Éµç¼«ºÍµ¼µç¸àÖ®¼äµÄ£¬¸ü½Ó½üÓÚµ¼µç¸à£¬µ«ÓÖÌáÉýÁËËüµÄÊæÊÊÐÔ¡£¡°Ä¿Ç°ÎÒÃÇµÄÄý½º¾ÍÊÇ×ÛºÏ¿¼ÂÇ¸ÉÊªµç¼«·¨Ê¹ÓÃÖÐµÄÓÅÁÓ£¬Ìá¹©µÄÒ»ÖÖÕÛÖÔµÄ½â¾ö·½°¸¡£¡±ÕÂÏéËµ¡£

  ³ýÁËÄý½º£¬ÄÔµçËùÒ²ÔÚÑÐ·¢ÐÂÐÍµÄÄÔµç²É¼¯²ÄÁÏ¡£Î´À´µÄ·¢Õ¹£¬ÓÐÒ»ÖÖ×Ôð¤¸½µÄ·½Ê½£¬Ò»¸öµç¼«Ö±½Ó´îÔÚÍ··¢ÉÏ£¬Í¨¹ýÒ»¸ùÏß»òÕßÀ¶ÑÀ´«Êä£¬Ö±½Ó´«µ½²É¼¯·Å´óÆ÷Àï£¬ÕâÊÇÎ´À´µÄ·¢Õ¹·½Ïò£¬Ä¿Ç°»¹Ã»ÓÐ½øÕ¹¡£

¹úÄÚÊ×¿î£¬½­ËÕ¼¯ÝÍÄÔµçËùÕ¹³ö64µ¼Äý½ºÄÔµçÃ±

  Êµ¼ÊÓ¦ÓÃ

  ¶ÔÓÚÄÔµç²É¼¯²úÆ·µÄÓ¦ÓÃ£¬ÕÂÏé½éÉÜ£º¡°Ä¿Ç°ÎÒÃÇµÄÖ÷Òª¿Í»§¶àÊÇ¿ÆÑÐÔºËù(80%)£¬ÁíÍâ20%ÊÇÐÂÐÍÄÔ»ú½Ó¿ÚÆóÒµ¡£¿ÆÑÐÔºËùµÄÓ¦ÓÃ£¬ÏñËùÓÐ´óÑ§ÀïÓÐÄÔ¿ÆÑ§Ïà¹Ø¡¢Éñ¾­Ñ§Ïà¹Ø£¬»¹ÓÐÒ»Ð©ÐÄÀíÑ§Ïà¹Ø£¬ÒªÓÃµ½²É¼¯ÄÔµçÐÅºÅ¡£ÄÔ»ú½Ó¿ÚµÈÒ»Ð©ÐÂÐËÐÐÒµµÄ¹«Ë¾£¬ËûÃÇÓÃÓÚÖÇÄÜ´©´÷µÄ²úÆ·£¬Ö÷ÒªÊÇÆ£ÀÍ¶È¡¢×¨×¢¶È¼à²âµÄ³¡¾°¡£ÎÒÃÇ¸øËûÌá¹©µç¼«²É¼¯µÄ½â¾ö·½°¸£¬ËûÃÇ°ÑÎÒÃÇµç¼«¸Ä³ÉÊÊÅäËûÃÇµÄ´©´÷Éè±¸ÉÏÃæÓ¦ÓÃ¡£ºóÐø»¹»áÍùÒ½ÔºÁìÓòÍØÕ¹¡£¡±

  ÔÚ´óÖÚÁìÓòÉÏµÄÓ¦ÓÃ£¬ÓÐ½ÌÓý¡¢ÓéÀÖ¡¢¿µÑøµÈÁìÓò¡£ÄÔµçÐÅºÅµÄ¼à²â£¬¿ÉÒÔÓ¦ÓÃÔÚ±ÈÈç½ÌÓý»ú¹¹¹Ø×¢Ð¡º¢µÄ×¨×¢¶È£¬»òÕß¼à¿ØÌØÖÖ×÷ÒµÈËÔ±µÄÆ£ÀÍ¶ÈµÈ¡£¼¯³ÉÔÚÍ·¿øÉÏ£¬²»ÓÃµ¼µç¸à£¬Ò²²»ÓÃ¸Éµç¼«ÔúÈË£¬ÈÃÓÃ»§Ã»ÓÐ²»ÊÊ¸Ð¡£ÔÚVRÁìÓòÓ¦ÓÃµÃÒ²±È½Ï¶à£¬¼¯³ÉÔÚVRÍ·¿øÀïÃæ£¬¾Í²»ÓÃÊÖ±ú¿ØÖÆÁË£¬Ö»ÐèÒªÑÛ¾¦¶¢×Å¡£

¾ÛºÏ±êÇ©£º
Ïà¹Ø²úÆ·
ÍøÓÑÆÀÂÛ
·¢²¼
Ïà¹ØÍÆ¼ö
Ïà¹ØÎÄÕÂ
±¾ÖÜÈÈÃÅ

ÈÈÃÅ±êÇ©

ÀÏÐ»

×îÐÂ×ÊÑ¶

½­ËÕ¼¯ÝÍÄÔµçËù64µ¼Äý½ºÄÔµçÃ±

ÈÈÃÅÊÓÆµ

À×°ØV700°×Öá¿ªÏä

ÐÂÆ·ÆÀ²â

»ªÎªP60 ProÉÏÊÖÌåÑé
ÈÈÃÅ²úÆ·ÅÅÐÐ°ñ
±à¼­ÍÆ¼öÅÅÐÐ°ñ
¹ØÓÚÎÒÃÇ|About us|Ìì¼«·þÎñ|Ìì¼«¶¯Ì¬|¼ÓÈëÎÒÃÇ|ÍøÕ¾µØÍ¼|ÍøÕ¾ÂÉÊ¦|ÓÑÇéºÏ×÷|RSS¶©ÔÄ|Òâ¼û·´À¡
ÓåB2-20030003Copyright (C) 1999-2022 Yesky.com, All Rights Reserved °æÈ¨ËùÓÐ Ìì¼«÷È¿Í
X
µÚÈý·½ÕËºÅµÇÂ¼
  • Î¢²©ÈÏÖ¤µÇÂ¼
  • QQÕËºÅµÇÂ¼
  • Î¢ÐÅÕËºÅµÇÂ¼