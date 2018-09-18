以太坊2.0：尝试在不牺牲权力下放和安全性的情况下解决扩展问题

【天极网IT新闻频道】(比特数字译)本月早些时候，9月7日，Rocket Pool的高级区块链开发人员Danner Langley公布了以太坊2.0的路线图。除了解决有关可扩展性的问题外，以太坊2.0还考虑了其​​他重要方面，包括效率，可持续性和灵活性。

以太坊2.0结合了重要项目，如Proof-of-Stake(PoS)，Sharding和eWSAM。在进一步讨论之前，让我们来看看这三者中的每一个是什么意思。

・ 股权证明(PoS)： 以太坊区块链网络目前正在将共识协议从现有的工作证明转移到权益证明。共识协议是一组规则，允许验证者保护区块链网络。顾名思义，Proof-of-Stake(PoS)共识协议利用数字货币存款来保护区块链。验证人将提议并投票支持新的交易块。

・ Sharding：分片 是以太坊网络的第二层可扩展性解决方案。Sharding的主要目的是通过将网络分成更小的单元(称为分片)来减轻以太坊区块链的负担。目前，运行以太坊区块链的每台设备都必须按顺序处理交易。尽管有多个设备运行区块链，但没有规定并行处理交易。Sharding解决了这个问题，其中每个分片都像一个单独的区块链，具有自己的账户余额，智能合约和交易历史记录。需要注意的是，与另一组区块链不同，每个分片都具有相同的权益证明共识。

・ eWASM： eWASM是用于编译智能合约的现有以太坊虚拟机(EVM)的替代品。与EVM相比，eWASM使事务吞吐率加倍。eWASM是由W3C社区小组设计为开放标准的指令集。

偷偷摸摸进入以太坊2.0

一旦提供了上述所有三个方面，以太坊2.0将促进许多链上交易，同时保持权力下放和安全的关键方面。请注意，以太坊2.0并非由任何特定公司开发，而是在各个级别进行分散。以太坊创造者Vitalik Buterin解释了权力下放，如：

“区块链在政治上是分散的(没有人控制它们)，在架构上是分散的(没有基础设施的中心故障点)，但它们在逻辑上是集中的(有一个共同商定的状态，系统的行为 就像一台计算机)。”

为了推动以太坊2.0的发布，目前正在讨论许多以太坊主题。一些以太坊开发商也在开发信标链客户端。到目前为止完成的一些信标链任务包括信标链状态数据结构和持久性，每块状态转换，分叉选择实现，验证器混洗，块提议器角色，数据结构序列化和P2P协议。

正如由Coinspeaker报道，在又一个重要的里程碑，区块链研究员弗拉德扎姆菲尔与其他开发者一起揭开了分片扩展性的解决方案证明了概念。Zamfir表示，PoC目前正处于生产阶段，但为可扩展性解决方案的进一步发展树立了新的前提。

文章来源：比特数字

（责任编辑：刘俊）

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