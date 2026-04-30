【天极网IT新闻频道】据中研普华报告测算，2025年中国食用冰市场规模将突破600亿元人民币。尼尔森IQ与饿了么联合数据显示，2024年夏季冰杯外卖单量同比增长率高达350%。

在600亿市场规模的引力场与350%的外卖渠道爆发式增速双轮驱动下，曾被定性为“边缘附属品”的冰杯，正迅速跃升为快消供应链上的独立高增品类。随着即饮咖啡、DIY调饮文化的渗透率不断提升，冰杯赛道已完成初期的“品类启蒙”，正式进入由渠道规模战向“品质分化期”过渡的下半场。

一、 巨头入局：基于供应链复用的“渠道渗透战”

在冰杯赛道的基础盘争夺中，农夫山泉与蒙牛两大巨头的底层逻辑均指向“供应链复用与边际成本极小化”。

农夫山泉的“水冰同源”逻辑：依托全国密集的饮用水水源地布局与超200多万个终端零售网点，深层的商业逻辑在于“搭子经济”的延伸。冰杯如同万能接口，适配咖啡、茶饮、酒精、果汁等一切饮品，成为串联消费场景的纽带。农夫山泉将冰杯作为瓶装水的物理形态延伸，以极低的物流与渠道边际成本实现高渗透率，完成了冰杯在便利店渠道的基础设施级铺市。

蒙牛的“乳品场景协同”逻辑：切入视角在于低温供应链的协同。将冰杯与冰淇淋、鲜奶消费场景强绑定，利用现有的冷链品控体系与乳品渠道壁垒，转化消费者对“乳企制冰”的卫生安全认知。

巨头的入场实质上承担了行业的“基础教育”职能，迅速做大基础冰杯的市场基数，但也使得中低端市场价格战不可避免。

二、垂直深耕：细分场景下的百花齐放

在巨头阴影与下沉市场中，冰极限、晓德、调冰趣味等区域及垂类品牌试图通过差异化寻找生存空间。目前，这类玩家的竞争维度主要集中在：

1.价格带下探：以高性价比抢占对价格敏感的B端小B客户或C端泛需求。

2.物理形态微创新：如尝试风味冰、造型冰等。

整体而言，这些品牌尚未形成全国性的技术与品质壁垒，更多是在“冰的物理形态”层面完成基础供应。

在众多玩家中，深耕制冰领域多年的专业选手冰力达，走出了另一条路径――不拼渠道宽度，拼技术与标准的高度。

据悉，冰力达是国内食用冰领域*一家国际包装冰协会(IPIA)成员企业，这意味着其食用冰生产标准与国际高端市场直接对标。同时，它也是国内首家通过SGS机构FSSC22000认证的食用冰企业。这一系列硬核认证，让冰力达在“食品安全”这一基础维度上，与普通冰杯品牌拉开了本质差距。

三、从“物理降温”到“伟大的配角”：一场消费认知的跃迁

冰力达真正的差异化，并不仅限于技术参数。在品牌理念上，它提出了一个在业内颇具前瞻性的主张：ICE IS FOOD(好冰如食)。

过去，消费者甚至许多商家都默认“冰就是冻成固体的水”。而“ICE IS FOOD”将食用冰提升至食品级定位――它应该有明确的品质标准、安全认证、口感表现力，甚至美学要求。基于此，冰力达首次将品牌哲学定义为 “伟大的配角” ：冰不是为了存在而存在，而是为了成就每一杯饮品的完美体验。

这也正是冰力达品牌Slogan“激活灵感每一杯”的落点――冰不仅是降温工具，而是风味的催化剂、体验的放大器。

五、行业观察：冰杯的下半场，拼的不是“冷”，而是“标准”

如果说过去两年是冰杯赛道的“品类普及期”，那么接下来将进入“品质分化期”。

农夫山泉、蒙牛凭借渠道与规模，可以快速铺开基础冰杯市场;冰极限、调冰趣味等品牌凭借快速的新品迭代能力同样占据一方市场。但真正能够定义“中国高端食用冰”标准的，必须具备三个能力：底层技术、研发能力、国际*认证背书、以及将冰从功能性产品升级为体验型产品的品牌思维。

从这三个维度看，冰力达目前的卡位极为清晰。它没有试图在冰杯的“数量”上与巨头竞争，而是在“每一杯冰的价值”上建立护城河，定位为高端食用冰品牌。

可以预见，随着消费者对饮品体验的要求越来越高，冰杯将从“谁都能做”的粗放生意，转变为技术、标准与品牌三位一体的精细赛道。而谁能在“冰”这件事上做到极致，谁就有机会成为下一个饮品产业链上的隐形冠军。

至少目前，冰力达已经迈出了*步。

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