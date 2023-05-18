¿ªÔ´´´Òµ ¡¤ Ç±Á¦¹É ¡¤ Ó¢ÐÛÌû£¬ÔÚÖÚ¶àÍ¶×ÊÈËÃæÇ°Ðã³öÄãµÄÊµÁ¦
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«ÍøITÐÂÎÅÆµµÀ¡¿GOTC ¡°¿ªÔ´´´Í¶ÂÛÌ³¡±ÕÐÄ¼ÕýÊ½¿ªÆô¡£5 ÔÂ 28 ÈÕ£¬ÉÏÎç 9:00-12:00£¬ÉÏº£ÕÅ½¿ÆÑ§»áÌÃ£¬ÌØ±ðÑûÇëÖÚ¶àÍ¶×Ê»ú¹¹ÏÖ³¡×øÕò£¬»¶ÓÄãµÄµ½À´¡£
´ËÂÛÌ³Ö¼ÔÚ»ã¼¯È«ÇòµÄÍ¶×ÊÕß¡¢ÆóÒµ¼Ò¡¢¿ª·¢ÕßºÍ¿ªÔ´ÉçÇøÁìÐä£¬¹²Í¬Ì½ÌÖ¿ªÔ´Èí¼þ²úÒµµÄ·¢Õ¹Ç÷ÊÆ¡¢ÉÌÒµÄ£Ê½ºÍÍ¶×Ê»ú»á¡£ÔÚÕâÀï£¬Äú½«ÓÐ»ú»áÉîÈëÁË½âÈçºÎÀûÓÃ¿ªÔ´ÉúÌ¬ÍÆ¶¯´´ÐÂºÍ¾¼ÃÔö³¤¡£Äú½«Ìýµ½À´×Ô¶¥¼¶Í¶×Ê»ú¹¹¡¢ÖªÃûÆóÒµºÍ³É¹¦´´Òµ¹«Ë¾µÄÑÝ½²£¬·ÖÏíËûÃÇÔÚ¿ªÔ´´´Òµ·½ÃæµÄ¼û½âºÍ¾Ñé¡£
±¾ÂÛÌ³ÌØ±ð²ß»®ÁËÒ»¸öÏîÄ¿Õ¹Ê¾»·½Ú£¬ÎªÓÅÐãµÄ¿ªÔ´´´ÒµÏîÄ¿Ìá¹©Õ¹Ê¾Æ½Ì¨£¬ÈÃÍ¶×ÊÕßºÍºÏ×÷»ï°é·¢¾ò¾ßÓÐÇ±Á¦µÄÍ¶×Ê»ú»á¡£ÎÒÃÇÏàÐÅ£¬Í¨¹ýÕâ´ÎÂÛÌ³£¬²ÎÓëÕßÃÇ½«ÄÜ¹»ÍØÕ¹ÈËÂö¡¢½»Á÷¾Ñé£¬¹²Í¬ÍÆ¶¯¿ªÔ´Èí¼þ²úÒµµÄ·±ÈÙ·¢Õ¹¡£
Ã¿Î»¼Î±ö 15 ·ÖÖÓÕ¹Ê¾×Ô¼ºµÄ¿ªÔ´ÏîÄ¿¡¢»ùÓÚ¿ªÔ´ÏîÄ¿µÄ´´ÒµË¼¿¼Óë¾ÑéµÈ¡£10 ·ÖÖÓÑÝ½² + 5 ·ÖÖÓÎÊ´ð»·½Ú¡£
»¶ÓÌá½»ÒéÌâ£¬Ðã³öÄãµÄÊµÁ¦£ºhttps://qaxb95n3g50.feishu.cn/share/base/form/shrcnT75tDBUGWJyN48ksJg3vpb
È«Çò¿ªÔ´¼¼Êõ·å»á(Global Open-source Technology Conference)GOTC 2023 ÓÉ¿ª·ÅÔ×Ó¿ªÔ´»ù½ð»á¡¢ÉÏº£ÆÖ¶«Èí¼þÔ°¡¢Linux »ù½ð»áÑÇÌ«ÇøºÍ¿ªÔ´ÖÐ¹úÁªºÏ·¢Æð£¬ ½«ÓÚ 5 ÔÂ 27 ÈÕÖÁ 28 ÈÕÔÚÉÏº£ÕÅ½¿ÆÑ§»áÌÃÂ¡ÖØ¾ÙÐÐ¡£
ÎªÆÚ 2 ÌìµÄ¿ªÔ´ÐÐÒµÊ¢»á£¬½«ÒÔÐÐÒµÕ¹ÀÀ¡¢Ö÷Ìâ·¢ÑÔ¡¢ÂÛÌ³¡¢Ô²×À¡¢¿ìÉÁÑÝ½²¡¢¿ªÔ´ÊÐ¼¯µÈÐÎÊ½À´Ú¹ÊÍ´Ë´Î´ó»áÖ÷Ìâ ¡ª¡ª¡°Open Source, Into the Future¡±¡£Óë»áÕß½«Ò»ÆðÌ½ÌÖÔªÓîÖæ¡¢°²È«¡¢3D ÒýÇæ¡¢eBPF¡¢Web3.0¡¢Çø¿éÁ´µÈÈÈÃÅ¼¼ÊõÖ÷Ìâ£¬ÒÔ¼°¿ªÔ´ÖÎÀí¡¢Æû³µÈí¼þ¡¢AIGC¡¢AI ±à³Ì¡¢¿ªÔ´½ÌÓýÅàÑµ¡¢´´Í¶¡¢ÔÆÔÉúµÈÈÈÃÅ»°Ìâ£¬Ì½ÌÖ¿ªÔ´Î´À´£¬ÖúÁ¦¿ªÔ´·¢Õ¹¡£
2021 ÄêÊ×½ì GOTC Ô²Âú¾Ù°ì£¬»ñµÃÈÈÁÒ·´Ïì¡£
GOTC 2023 ÓÉÒ»¸öÖ÷ÂÛÌ³¡¢Ê®Óà¸ö·ÖÂÛÌ³×é³É¡£
AI ±à³Ì¡¢Rust¡¢OpenSDV Èí¼þ¶¨ÒåÆû³µ¡¢eBPF¡¢¿ªÔ´´´Í¶¡¢AI is Everywhere¡¢Cloud Native Summit¡¢»ù´¡ÉèÊ©ÓëÈí¼þ¼Ü¹¹¡¢Êý¾ÝÓëÊý¾Ý¿â¼¼Êõ¡¢OSS Compass£º¿ªÔ´ÉúÌ¬½¡¿µÆÀ¹À¡¢´óÇ°¶ËÐÂÇ÷ÊÆ¡¢¾Û½¹¿ªÔ´°²È«¡¢Web3 ÔªÓîÖæÊÀ½ç¡¢Linux »ù½ð»á¿ªÔ´½ÌÓý¼°ÈË²ÅÅàÑø·å»á¡¢Gitee 10 ÖÜÄê·¢²¼»á¡¢OSPOCon¡£
±¾´Î´ó»á½«ÑûÇë LF AI & Data »ù½ð»áÖ´ÐÐ¶ÊÂ¡¢PyTorch »ù½ð»áÖ´ÐÐ¶ÊÂ Ibrahim Haddad¡¢OpenSSF ×Ü¾Àí Brian Behlendorf¡¢Open 3D »ù½ð»áÖ´ÐÐ¶ÊÂ Royal O'Brien¡¢Hyperledger »ù½ð»áÖ´ÐÐ¶ÊÂ Daniela Barbosa£¬ÒÔ¼°À´×Ô°Ù¶È¡¢ÌÚÑ¶¡¢»ðÉ½ÒýÇæ¡¢ºìÃ±¡¢Intel¡¢VMWare¡¢F5¡¢Î¢Èí¡¢¿ªÔ´ÖÐ¹úµÈÆóÒµµÄÈ«Çò¿ªÔ´ÖØ°õ¼Î±ö³öÏ¯£¬²¢»ã¾ÛÊ®Óà¿ªÔ´ÖÐ¹úÍ¶×ÊÈË£¬Îª¿ª·¢Õß¡¢ÎªÐÐÒµ·ÖÏí¿ªÔ´µÄ¹Ûµã¡¢¾Ñé½è¼ø¡¢Î´À´Ì½Ë÷ÒÔ¼°ÊÐ³¡»ú»á¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â