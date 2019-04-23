工信部：进一步优化资费套餐 严查资费营销违规行为

作者：白璐

【天极网IT新闻频道】4月23日消息，国务院新闻办公室今日下午举行了新闻发布会，在发布会上工业和信息化部新闻发言人表示，2019年，工信部将按照《政府工作报告》有关部署，继续联合国资委开展专项行动。重点围绕着“双G双提、同网同速、精准降费”三大目标来推进网络提速降费。

主要举措包括大力推动千兆网络，在超过300个城市部署千兆宽带网络，争取网络用户覆盖能力达到2000万。组织新一轮电信普通服务试点推动工作，推动行政村的4G和光纤覆盖率双双超过98%。

同时，提升远程教育、远程医疗网络能力。联合教育部开展学校联网攻坚行动，实现全国中小学宽带网络接入率达到97%以上，具备百兆接入能力。结合远程医疗的需求，面向县级以上医院和医联体逐步推动专网覆盖。

另外，推动开展精准降费，确保完成政府工作报告当中提出的“中小企业宽带资费降低15%”，“移动流量平均资费降低20%以上”，这两个量化指标基础上，进一步推动电信企业面向脱贫攻坚和粤港澳大湾区建设精准施策，推出更多更优惠的特色产品。

推动规范套餐设置，要求电信企业进一步优化精简资费套餐，严查企业资费营销违规行为，2019年在售套餐数量较2018年底减少15%。

另外，据介绍，工信部还将会同有关部门，大力推动改善通信设施进场难的突出问题。