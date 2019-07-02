阿里巴巴正式入股申通快递，支付46.7亿元购入49%股权

作者：白璐

【天极网IT新闻频道】7月2日消息，申通快递股份有限公司在深圳证券交易所发布“关于公司控股股东持股结构变更的进展公告”。公告显示申通快递大股东德殷控股将其持有的德殷德润49%股权转让给阿里巴巴，阿里巴巴为此将支付人民币46.7亿元。

申通最新公告

申通快递于2019年3月11日、3月27日及5月8日披露了《关于公司控股股东持股结构变更的提示性公告》、《关于公司控股股东持股结构变更的进展公告》及《关于控股股东筹划股权变更的提示性公告》。

这些公告显示申通控股股东“德殷控股”拟以转让或增资的形式分别向其全资子公司“德殷德润”、“恭之润”出让德殷控股所持上市公司457,709,848 股(占申通快递总股本29.90%)及246,459,149股(占申通快递总股本16.10%)股份，同时引入阿里巴巴作为德殷德润的战略投资者，德殷控股将其持有的德殷德润49%股权转让给阿里巴巴，阿里巴巴为此将支付人民币对价4,664,978,770元。

7月1日，申通快递收到德殷控股的通知，获悉德殷控股已经将其持有的德殷德润49%股权转让给阿里巴巴并已经办理了工商变更登记手续，上海市青浦区市场监督管理局已经出具了工商变更登记后的营业执照和准予变更(备案)登记通知书，至此阿里巴巴成为持有德殷德润49%股权的股东。

值得一提的是，目前阿里巴巴已经完成对“三通”――圆通、中通和申通的入股，而成为申通股东之后，又为阿里巴巴旗下的菜鸟网络在快递行业的布局添加了一块重要的基石。现在，阿里“手握”三通，以阿里巴巴和菜鸟网络强大的整合能力和技术优势，相信以后网购的全国24小时送达的目标实现已经不远了!