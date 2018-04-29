原创公众号利好消息！微信上线“热议话题”：公众号新增流量入口

【天极网IT新闻频道】继出台打击标题党新政策之后，微信公众号现在再次上线了“热议话题”，相关入口就在看一看"热议话题"与追热点公众号文章底部。据悉，微信此举是为了给原创公众号带来一个新的导流入口。



微信热议话题

据微信官方介绍，“热议话题”是通过热点事件将符合条件的文章进行聚合的阅读产品，在某一热议话题下，会出现由不同公众号讨论同一热点话题的文章及观点列表，类似于朋友圈分享文章的界面。简单地说，大家可以将其看作是公众号组成的热点话题“朋友圈”。

热议话题主界面如下图所示：



微信热议话题入口

热议话题有两个入口，第一个入口是看一看，但与原本就有的“热门话题”不同，“热门话题”只是精选五篇相关文章，而“热议话题”则更加丰富，加入了文章观点的直接呈现。

第二个入口在相关热议话题公众号文章底部，点击底部话题标签，就能进入热议话题页，发现更多同一话题的内容。



微信热议话题入口

需要注意的是，两个入口的有效期有所不同，一旦加入热议话题，标签会长期出现在文章底部;而在看一看中，则会根据话题热度和传播情况在24小时-48小时内进行分发。

至于如何参与热议话题，微信给出的说明是：邀请制。“若公众号文章内容与平台定义的热议话题匹配，该公众号管理员会收到参与热议话题的邀请。”页面上的观点是由公众号管理员在接受邀请后，自己撰写和提交。

而对于文章的筛选，官方给出的标准是：将会综合考量公众号用户活跃度、文章质量、文章与热议话题的契合度、观点的丰富程度以及文章的时效性等等。

最后对于“热点话题”如何确认，官方表示是由微信大数据能力和人工筛选综合确定。

（ 作者：Apollo 责任编辑：唐富强）