大公司晨读：亚马逊新招聘10万人；京东回应回购20亿美元股份

作者：千年

【天极网IT新闻频道】京东回应“两年将回购20亿美元股份”：对业绩有信心

3月17日消息，京东宣布，公司董事会已批准一项股票回购计划，在未来24个月内，京东最多将回购20亿美元的公司股票。

京东方面表示，新冠肺炎疫情发生以来，京东集团充分发挥自身在供应链、物流和技术的领先优势，确保了各项业务的稳健运行，京东集团管理层对于未来的业绩增长也始终保持坚定的信心。

马斯克发特斯拉内部信：无人新冠检测呈阳性，我会坚持上班

马斯克向特斯拉员工发送了一封以疫情为主题的内部邮件，给员工打气，其表示“恐慌比疫情更可怕”。

马斯克首先指出员工上班是出于自愿的。“我想非常清楚，如果您感到一点点不适甚至不舒服，请不要上班。我将上班，但这是我。如果您出于任何原因要待在家里，那完全可以。”

同时，马斯克辟谣表示，目前没有人测试过呈阳性：“有很多谣言四处流传，但是据我们所知，特斯拉没有人(超过56,000人)的检测呈阳性。如果有任何变化，我会立即通知。”

微软宣布即时关闭全球所有旗下店铺，但会提供线上服务

3月17日，据外媒报道称，微软宣布即时关闭全球所有旗下店铺，但会提供线上服务。微软目前在美国拥有70多家零售店;在加拿大拥有7家;在波多黎各、澳大利亚和英国各拥有一家零售店。

亚马逊新招聘10万人：应对疫情期间网购订单暴增

新冠病毒在全世界蔓延，许多国家采取了封闭城市的措施，许多店铺商户被关闭，在这样的背景下，网上购物的订单大规模增加，电商平台出现了吃不消的现象。

据外媒最新消息，由于新冠病毒的爆发导致了美国网上购物的激增，全世界最大的电子商务公司亚马逊正在美国增加10万个新的全职和兼职职位来满足需求。

美国七大社交媒体发布联合声明：承诺打击与新冠病毒相关的欺诈和错误信息

据国外媒体报道，美国一些最大的社交媒体和科技公司表示，他们已经联合起来，承诺打击与新冠病毒相关的欺诈和错误信息。

该联盟包括Facebook、谷歌、LinkedIn(全球性企业白领社交网络)、微软(LinkedIn是微软子公司)、Reddit(社交分享为特色的新闻聚合和评论网站)、推特和YouTube。这七家公司周一晚上都发表了一份联合声明，宣布了这一举措。

新冠病毒疫情恶化 NASA竭力确保宇航员不会带病毒进太空

3月17日消息，据外媒报道，尽管新型冠状病毒疫情继续在美国蔓延恶化，但美国宇航局(NASA)仍在推进许多即将执行的任务，包括在不久的将来将宇航员送入国际空间站。

到目前为止，NASA预计这些任务不会有任何变化，而且已经有了相关举措，来保证宇航员不会把任何疾病带到太空。