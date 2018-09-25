黑鲨手机二代现身 外形大改变

【天极网IT新闻频道】2018年4月，由小米投资的黑鲨游戏手机正式发布，国产首款专业电竞游戏手机正式诞生，游戏手机概念逐渐被推至高潮。

最新消息显示，一款型号为AWM-A0的黑鲨游戏手机已经通过工信部入网许可。

根据工信部信息，新款黑鲨新机机身三围尺寸为160×75.26×8.7mm，采用5.99英寸2160×1080 18:9显示屏，电池容量为4000mAh。

外观上，新一代黑鲨游戏手机最大的变化是双摄位置居中呈竖形排布，同时指纹识别模块移至背部双摄下方。值得一提的是，黑鲨手机一代的“Shark键”依然保留，利用Shark键可以开启游戏模式，是黑鲨手机的特色之一。

据爆料，黑鲨二代游戏手机或将采用高通骁龙845处理器，Adreno 630图形显卡+Pixelworks独立图像处理芯片，最高配备8GB内存+128GB存储，售价上，有消息称将为2999元起。

至于黑鲨游戏手机二代的其他新功能，目前还没有更多爆料，但是，电池容量以及散热已经十分吸引人了，各位觉得怎么样？

（ 作者：Defsoul 责任编辑：周颖）