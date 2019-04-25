苹果错失5G先机！今年iPhone销量将持续低迷 或拉低股票表现

作者：白璐

【天极网IT新闻频道】虽然苹果公司在今年春季发布会上推出了4款软件服务，但是就目前对苹果来说工作重心仍然是提升iPhone销量。近日，高盛投资公司(Goldman Sachs)发布数据，宣称苹果2019年年底的iPhone出货量将低于华尔街其它公司预测的6700万部。

该公司分析师Rod Hall周二时对客户表示，今年年底苹果出货量和平均售价下跌的可能性越来越高。他表示2018年iPhone在美国和日本的出货量呈上升趋势，其中美国的销量增长了8%。主要是由于消费者环境的改善，再加上去年年底苹果推出了一些吸引人的产品，拉动了这些地区的iPhone销量增长。

iPhone XS系列

不过Hall还指出，随着美国消费者信心逐年下降以及日本补贴的结束等，有可能会给2019年iPhone销量带来影响。

周三的盘前交易中，苹果股价出现了小幅上涨。而在过去12个月里，苹果股票涨幅超过了27%，周二收盘价为每股207.48美元。但高盛投资已经将苹果股价的预测价格设定为182美元，这意味着苹果股价仍然可能出现12%的下跌。

虽然苹果和高通在上周宣布达成和解，但是在此之前，苹果的iPhone手机都使用的英特尔基带，其信号差也是被广大用户吐槽，再加上创新少、售价高等因素已经让用户对苹果失去了兴趣。从全球范围来看，iPhone销量并不理想。2018年法国、英国和西班牙的销售分别下降了12%、11%和3%;而在中国，全年的销量与去年同期相比下降了23%，第四季度的销量则下降了44%。

Hall表示：“鉴于中国本土品牌吸引力的日益增强以及消费者需求的持续疲软，我们还无法确定iPhone在中国的销量能够恢复到2018年以前的水平。”他预计到2019年12月，iPhone单季销量为6100万部，比之前FactSet公司的预测销量低了8%。此外，他还预计2019年第四季度iPhone的平均售价为806美元，比市场普遍预期高出4%。

对于iPhone销量低迷，苹果公司已经采取了对策，对部分国家或地区采取降价销售，至于效果如何目前并不清楚，不过有业内分析称效果并不理想。

不仅如此，目前对苹果来说也并不乐观，其竞争对手三星、华为等公司都已经在今年推出各自的5G手机。虽然苹果已经和高通达成全面和解，但是由于时间问题，苹果最早推出5G iPhone手机也要等到2020年，所以苹果将措施5G先机，这对苹果是非常不利的。

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今年被誉为5G商用的元年，但是5G网络在今年还只是在部分城市试运行，距离真正的普及还有一段时间，所以可能会出现有5G手机没有5G网络的情况。从这方面来看，今年不推出5G iPhone可能影响不大。

但是从消费者角度考虑，如果今年新购置的iPhone不支持5G，那么可能到明年就要面临换新机以跟上5G的大潮流。这对平均换机周期在3年左右的用户来说会比较尴尬，不换就没法用上5G网络，换了就要承受额外的经济成本。所以消费者要么购买其他品牌的5G手机，要么等到明年再买支持5G的iPhone。这样就势必会对今年新推的iPhone销量带来冲击。