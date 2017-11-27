【天极网IT新闻频道】2017年11月27日热点新闻：

1、作为一款拥有巨大流量的APP，微信当前拥有3种登录方式，包括APP登录、客户端登录和PC版网页登录。但据最新的消息，微信可能会逐步关停网页版。

2、对于苹果缩短了iPhone X的发货周期，凯基证券分析师郭明祺表示，目前苹果已解决了iPhone X的TrueDepth相机和LTE天线等主要生产瓶颈问题，每天可生产45~55万台。

3、据台湾媒体报道，鸿海集团计划将去年盈余分红将全部以现金形式发放，总额约104.98亿新台币，折合人民币约23.11亿元。按照往年的惯例，这笔分红的发放时间会在本月底或12月初。

4、据《韩国先驱报》报道，今日三星电子宣布，公司已开发出了石墨烯电池技术，电池容量提高的同时，充电速度也提升到了现有标准的5倍。

5、今年9月，微信支付新功能“零钱通”曝光并开启测试。据悉，零钱通类似于余额宝，可直接用于消费，例如可以转账，发红包，还信用卡，扫码支付等。同时，零钱也能赚钱收益，近七日年化4.135%。现在，“零钱通”测试完成，正式在微信上线。



每日IT极热:微信官方即将关停网页版登陆

再见了 微信网页版!微信官方即将关停网页版登陆

作为时下最热门的APP，微信可以说是装机必备应用。众所周知，微信当前拥有3种登录方式，包括APP登录、客户端登录和PC版网页登录。但据最新的消息，微信可能会逐步关停网页版。

也就是说，一些经常使用网页版微信的朋友今后将需要适应微信APP和客户端的使用。



再见了 微信网页版!微信官方即将关停网页版登陆

近日，网上流传出了一张用户和微信客服的对话截图。截图显示，这位客户称自己的账户因“安全问题”无法登录网页版微信，而客服给出的回答是建议用户下载客户端版微信，因为微信方面已经在11月13日开始，逐步停止网页版微信的运营和更新。

目前，关于具体的通知以及停止网页版微信的原因，微信官方并未做出说明。

【新闻原文】

郭明祺：iPhone X主要生产瓶颈问题已解决 产能至少提升3倍

近期，苹果缩短了iPhone X手机在北美、亚太地区以及国行市场的发货周期，基本上都是1~2周发货，不再是上市初期的5~6周。

对此，凯基证券分析师郭明祺表示，目前苹果已解决了iPhone X的TrueDepth相机和LTE天线等主要生产瓶颈问题，每天可生产45~55万台。而上市当周苹果的每天产能只有5-15万台，上市当天(11月3日)的备货量仅为200~300万台，这意味着iPhone X产能已经至少提升了三倍。



郭明祺：iPhone X主要生产瓶颈问题已解决 产能至少提升3倍

郭明祺透露，当前用于TrueDepth相机的点阵投影器组件产量的剧增，已从1~2个月前的低于60%提升至目前的80%~90%，这使得Face ID的面部“绘制”功能不受影响;而Career所生产的LTE天线也将在11月、12月达到100%的月增长率。

郭明祺还预计，随着假日购物季的到来，今年第四季度iPhone X出货量将高于其原本预期的10%，原本预期在2018年第一季度的出货量在本季度结束前实现。

【新闻原文】

别人家公司系列!鸿海拟向员工发放23亿元现金分红

今日，据台湾媒体报道，鸿海集团计划将去年盈余分红将全部以现金形式发放，总额约104.98亿新台币，折合人民币约23.11亿元。按照往年的惯例，这笔分红的发放时间会在本月底或12月初。

需要注意的是，此次分红为鸿海近十年来首次不配股票、全数以现金形式发放的员工分红。



别人家公司系列!鸿海拟向员工发放23亿元现金分红

据悉，鸿海已向台湾“证交所”提出申请，去年度盈余员工分红预计将发放约104.98亿元现金，占去年总获利约6%。另外据鸿海员工表示，这一个月来几乎每个人都加薪，从500元到15000元都有，换算下来调薪幅度1%-30%都有。

虽然目前鸿海集团尚未对此消息做出回应，但根据鸿海去年以股票形式进行分红，总额也超百亿新台币来看，今年鸿海员工分红将会更高。

【新闻原文】

三星公布石墨烯电池技术：电池容量多出45%，充电速度快5倍

今年4月，东旭光电和倍斯特两家公司联合研发了一款石墨烯移动电源，15分钟即可充满5000mAh。现在，三星也表示，自家石墨烯电池已经诞生，且充电速度提升到现有标准的5倍。

据《韩国先驱报》报道，今日三星电子宣布，公司已开发出了石墨烯电池技术，电池容量提高的同时，充电速度也提升到了现有标准的5倍。



三星公布石墨烯电池技术：电池容量多出45%，充电速度快5倍

三星先进技术研究院(SAIT)称，这种基于石墨烯材料的电池容量比目前市面上的电池高出45%，配备“石墨烯球”(graphene balls)的电池只需12分钟就可以完全充满。

相比之下，当前使用的电池需要一个小时才能完全充满。由于石墨烯电池能够在最高60摄氏度下保持稳定，三星还计划将这类石墨烯新电池用于电动汽车。

另外，SAIT还透露，“石墨烯电池技术”已在韩国和美国申请了专利，并在《自然通讯》(Nature Communications)杂志上发表了《支持快速充电、高体积能量密度的可充电锂电池石墨烯球》一文章。

【新闻原文】

对标余额宝!微信正式上线"零钱通"功能 比余额宝更赚钱

作为移动支付的两大巨头，微信和支付宝一直以来都是“你追我赶”，一方推出一个新功能，随后后者迅速跟进。面对支付宝推出的“余额宝”，微信推出了对标产品“零钱通”。

今年9月，微信支付新功能“零钱通”曝光并开启测试。据悉，零钱通类似于余额宝，可直接用于消费，例如可以转账，发红包，还信用卡，扫码支付等。同时，零钱也能赚钱收益，近七日年化4.135%，每天都能赚收益。



对标余额宝!微信正式上线"零钱通"功能 比余额宝更赚钱

现在，微信“零钱通”测试完成，正式在微信上线。具体开通流程如下：

手机上打开微信软件，依次打开，【我】――【钱包】――【零钱】选项，就可以看到下方的【升级为零钱通，随时支付并享收益】选项了;

点击【升级为零钱通，随时支付并享收益】，即可进入升级页面，点击【确认升级】，在弹出验证支付密码界面，即可开通成功。

需要注意的是，如果你不符合用零钱购买理财产品的III类账户标准，微信会自动提示你无法开通。

【新闻原文】

（ 作者：Apollo 责任编辑：唐富强）