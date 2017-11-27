天极传媒：
天极网
比特网
IT专家网
52PK游戏网
aFocus
全国分站

北京上海广州深港南京福建沈阳成都杭州西安长春重庆大庆合肥惠州青岛郑州泰州厦门淄博天津无锡哈尔滨

产品
  • 网页
  • 产品
  • 图片
  • 报价
  • 下载
全高清投影机 净化器 4K电视曲面电视小家电滚筒洗衣机
焦点关注 IT极热 新闻周刊 在现场 科普频道
您现在的位置： 天极网 > IT新闻

每日IT极热:微信官方即将关停网页版登陆

Yesky天极新闻 2017. 11. 27 作者：Apollo 责编：唐富强
我要吐槽

责任编辑

　　【天极网IT新闻频道】2017年11月27日热点新闻：

　　1、作为一款拥有巨大流量的APP，微信当前拥有3种登录方式，包括APP登录、客户端登录和PC版网页登录。但据最新的消息，微信可能会逐步关停网页版。

　　2、对于苹果缩短了iPhone X的发货周期，凯基证券分析师郭明祺表示，目前苹果已解决了iPhone X的TrueDepth相机和LTE天线等主要生产瓶颈问题，每天可生产45~55万台。

　　3、据台湾媒体报道，鸿海集团计划将去年盈余分红将全部以现金形式发放，总额约104.98亿新台币，折合人民币约23.11亿元。按照往年的惯例，这笔分红的发放时间会在本月底或12月初。

　　4、据《韩国先驱报》报道，今日三星电子宣布，公司已开发出了石墨烯电池技术，电池容量提高的同时，充电速度也提升到了现有标准的5倍。

　　5、今年9月，微信支付新功能“零钱通”曝光并开启测试。据悉，零钱通类似于余额宝，可直接用于消费，例如可以转账，发红包，还信用卡，扫码支付等。同时，零钱也能赚钱收益，近七日年化4.135%。现在，“零钱通”测试完成，正式在微信上线。

每日IT极热:微信官方即将关停网页版登陆
每日IT极热:微信官方即将关停网页版登陆

　　再见了 微信网页版!微信官方即将关停网页版登陆

　　作为时下最热门的APP，微信可以说是装机必备应用。众所周知，微信当前拥有3种登录方式，包括APP登录、客户端登录和PC版网页登录。但据最新的消息，微信可能会逐步关停网页版。

　　也就是说，一些经常使用网页版微信的朋友今后将需要适应微信APP和客户端的使用。

每日IT极热:微信官方即将关停网页版登陆
再见了 微信网页版!微信官方即将关停网页版登陆

　　近日，网上流传出了一张用户和微信客服的对话截图。截图显示，这位客户称自己的账户因“安全问题”无法登录网页版微信，而客服给出的回答是建议用户下载客户端版微信，因为微信方面已经在11月13日开始，逐步停止网页版微信的运营和更新。

　　目前，关于具体的通知以及停止网页版微信的原因，微信官方并未做出说明。

　　【新闻原文

　　郭明祺：iPhone X主要生产瓶颈问题已解决 产能至少提升3倍

　　近期，苹果缩短了iPhone X手机在北美、亚太地区以及国行市场的发货周期，基本上都是1~2周发货，不再是上市初期的5~6周。

　　对此，凯基证券分析师郭明祺表示，目前苹果已解决了iPhone X的TrueDepth相机和LTE天线等主要生产瓶颈问题，每天可生产45~55万台。而上市当周苹果的每天产能只有5-15万台，上市当天(11月3日)的备货量仅为200~300万台，这意味着iPhone X产能已经至少提升了三倍。

每日IT极热:微信官方即将关停网页版登陆
郭明祺：iPhone X主要生产瓶颈问题已解决 产能至少提升3倍

　　郭明祺透露，当前用于TrueDepth相机的点阵投影器组件产量的剧增，已从1~2个月前的低于60%提升至目前的80%~90%，这使得Face ID的面部“绘制”功能不受影响;而Career所生产的LTE天线也将在11月、12月达到100%的月增长率。

　　郭明祺还预计，随着假日购物季的到来，今年第四季度iPhone X出货量将高于其原本预期的10%，原本预期在2018年第一季度的出货量在本季度结束前实现。

　　【新闻原文

　　别人家公司系列!鸿海拟向员工发放23亿元现金分红

　　今日，据台湾媒体报道，鸿海集团计划将去年盈余分红将全部以现金形式发放，总额约104.98亿新台币，折合人民币约23.11亿元。按照往年的惯例，这笔分红的发放时间会在本月底或12月初。

　　需要注意的是，此次分红为鸿海近十年来首次不配股票、全数以现金形式发放的员工分红。

每日IT极热:微信官方即将关停网页版登陆
别人家公司系列!鸿海拟向员工发放23亿元现金分红

　　据悉，鸿海已向台湾“证交所”提出申请，去年度盈余员工分红预计将发放约104.98亿元现金，占去年总获利约6%。另外据鸿海员工表示，这一个月来几乎每个人都加薪，从500元到15000元都有，换算下来调薪幅度1%-30%都有。

　　虽然目前鸿海集团尚未对此消息做出回应，但根据鸿海去年以股票形式进行分红，总额也超百亿新台币来看，今年鸿海员工分红将会更高。

　　【新闻原文

　　三星公布石墨烯电池技术：电池容量多出45%，充电速度快5倍

　　今年4月，东旭光电和倍斯特两家公司联合研发了一款石墨烯移动电源，15分钟即可充满5000mAh。现在，三星也表示，自家石墨烯电池已经诞生，且充电速度提升到现有标准的5倍。

　　据《韩国先驱报》报道，今日三星电子宣布，公司已开发出了石墨烯电池技术，电池容量提高的同时，充电速度也提升到了现有标准的5倍。

每日IT极热:微信官方即将关停网页版登陆
三星公布石墨烯电池技术：电池容量多出45%，充电速度快5倍

　　三星先进技术研究院(SAIT)称，这种基于石墨烯材料的电池容量比目前市面上的电池高出45%，配备“石墨烯球”(graphene balls)的电池只需12分钟就可以完全充满。

　　相比之下，当前使用的电池需要一个小时才能完全充满。由于石墨烯电池能够在最高60摄氏度下保持稳定，三星还计划将这类石墨烯新电池用于电动汽车。

　　另外，SAIT还透露，“石墨烯电池技术”已在韩国和美国申请了专利，并在《自然通讯》(Nature Communications)杂志上发表了《支持快速充电、高体积能量密度的可充电锂电池石墨烯球》一文章。

　　【新闻原文

　　对标余额宝!微信正式上线"零钱通"功能 比余额宝更赚钱

　　作为移动支付的两大巨头，微信和支付宝一直以来都是“你追我赶”，一方推出一个新功能，随后后者迅速跟进。面对支付宝推出的“余额宝”，微信推出了对标产品“零钱通”。

　　今年9月，微信支付新功能“零钱通”曝光并开启测试。据悉，零钱通类似于余额宝，可直接用于消费，例如可以转账，发红包，还信用卡，扫码支付等。同时，零钱也能赚钱收益，近七日年化4.135%，每天都能赚收益。

每日IT极热:微信官方即将关停网页版登陆
对标余额宝!微信正式上线"零钱通"功能 比余额宝更赚钱

　　现在，微信“零钱通”测试完成，正式在微信上线。具体开通流程如下：

　　手机上打开微信软件，依次打开，【我】――【钱包】――【零钱】选项，就可以看到下方的【升级为零钱通，随时支付并享收益】选项了;

　　点击【升级为零钱通，随时支付并享收益】，即可进入升级页面，点击【确认升级】，在弹出验证支付密码界面，即可开通成功。

　　需要注意的是，如果你不符合用零钱购买理财产品的III类账户标准，微信会自动提示你无法开通。

　　【新闻原文

作者：Apollo责任编辑：唐富强）
三星GALAXY S8(64GB/全网通)产品信息
GALAXY S8(64GB/全网通)
报价
图片
评测
  • 屏幕尺寸：5.8英寸
  • 分辨率：2960×1440
  • CPU型号：高通骁龙835(MSM8998)
  • 4G制式：移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE)
  • 处理器核心：八核
  • 操作系统版本：Android 7.0
  • RAM容量：4GB
  • ROM容量：64GB
  • 电池容量(mAh)：3000mAh
  • 后置摄像头：1200万
  • 前置摄像头：800万
  • 指纹识别：支持
  • 查看更多参数>>查看更多产品>>
评论
* 网友发言均非本站立场，本站不在评论栏推荐任何网店、经销商，谨防上当受骗！
今日更新
1IT极热 火车票预售期恢复30天
IT极热1211

IT新闻汇:12306官方再次宣布，“12月12日起，互联网及电话订火…

2IT极热 魅族15 Plus宣传图曝光
IT极热1209

IT新闻集汇：知名数码博主@数字尾巴曝光了一张魅族15 Plus宣传图…

3年底压轴新机竟然只卖799元?
红米5/5Plus

随着双12的临近，小米也非常应景儿的推出了两款手机――红米5和红米5 …

4网友恶搞刘强东暗讽马云做坏事
刘强东

网络言论需要自由却不可“任性”，这句话用在这次刘强东的事情上再合适不过…

5互联网家装将像网购一样轻松
土巴兔谢树英

12月5日，一场由全国工商联主办的“机遇•互联网赋能家装中…

热门文章
1IT极热 魅族15 Plus宣传图曝光
IT极热1209

IT新闻集汇：知名数码博主@数字尾巴曝光了一张魅族15 Plus宣传图…

2IT极热 雷军确认米7上骁龙845
IT极热1206

IT新闻汇：雷军证实旗下的新一代旗舰手机将搭载高通的骁龙845处理器。

3IT极热:360公布新机N6发布时间
IT极热1205

天极网IT新闻汇：今天中午，360手机官方正式宣布，新机N6将于双12…

4年底压轴新机竟然只卖799元?
红米5/5Plus

随着双12的临近，小米也非常应景儿的推出了两款手机――红米5和红米5 …

5互联网家装将像网购一样轻松
土巴兔谢树英

12月5日，一场由全国工商联主办的“机遇•互联网赋能家装中…

6乌镇到美国 小米7骁龙845稳了
小米7骁龙845

小米CEO雷军就现身机场，据说是将前往美国参加高通骁龙845处理器发布…

7网友恶搞刘强东暗讽马云做坏事
刘强东

网络言论需要自由却不可“任性”，这句话用在这次刘强东的事情上再合适不过…

8IT极热 火车票预售期恢复30天
IT极热1211

IT新闻汇:12306官方再次宣布，“12月12日起，互联网及电话订火…

每日IT极热

焦点热词
游戏本 小米平板2 联想笔记本 华硕笔记本 商务笔记本 戴尔笔记本 联想y50 笔记本导购 苹果笔记本 macbook air OPPO R9 macbook pro iphone6s 华为荣耀7 三星S6 华为mate8 小米4 vivo x6 手机软件下载 快播安卓版 华为Mate9 Pro OPPO R9 Plus