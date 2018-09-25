英特尔：我们是唯一全程参与中国5G阶段实验的芯片厂商

责任编辑
【天极网IT新闻频道】2018年是各国对5G进行部署十分关键的一年。随着今年6月5G商业化相关标准正式出炉，意味着全球5G进程将加快提升，各国5G产业的竞争也日趋激烈。在这场竞争中当中，中国企业的表现一直十分积极。
5G技术
不过在推进中国5G商业化进程中，有一位外国企业同样十分积极。今天(9月25日)，英特尔公司市场营销集团副总裁兼中国区总经理王锐在英特尔5G网络峰会上表示，英特尔是唯一一家全程参与并且完成推进了中国5G技术研发第一、第二和第三期阶段试验的芯片厂商，英特尔正在积极参与运营商的5G规划试验，助力2020年5G的商用部署。
根据王锐总经理预估，到2023年，每分钟的平均移动数据流量约2PB，相比2017年增长8倍。她表示面对如此庞大的网络需求，就需要打造高度灵活、可扩展、可编程以及可组合的网络设施，打造未来的创新平台自然离不开5G技术的支持。
5G技术
她还提到，中国将在5G技术研发和产业融合的进程中扮演着前所未有的关键角色，比如说由IMT-2020领导实施的5G技术研发试验，是中国5G发展进程中的关键环节。而英特尔是唯一一家全程参与并且完成推进了中国5G技术研发第一、第二和第三期阶段试验的芯片厂商。
另外，英特尔作为国际奥委会的合作伙伴也将与中国联通一起为北京2022年冬奥会和残奥会提供更好的5G服务。
值得一提的是，今天，百度与英特尔共同发起的“5G+AI边缘计算联合实验室”正式揭牌成立，旨在加速国内边缘计算(MEC)技术的研发。共同合作展开对人工智能、5G、搜索、在线翻译、VR/AR、物联网、车联网、边缘计算等方面的技术、产品和商业模式的探索和研究。
“5G+AI边缘计算联合实验室”正式揭牌
从百度和英特尔的研究方向可以看出，这些研究方向还是在很大程度上依赖5G技术的发展。百度系统部执行总监侯振宇表示，5G不仅是技术变革，更将催生全新产业合作和发展机遇。
在中国5G技术发展进程中，除了英特尔全程参与外，高通、华为等一众电子巨头也在不懈努力着。但是消费者要真正体验到5G技术的那一天还有不小的距离。根据，国外媒体的预测，5G技术的普及会比我们想象中慢得多。虽然今年年末可能会有大批硬件厂商会发布可接收5G信号的产品，然而受限于网络升级缓慢和其他基础设施性质的限制，以及在中低端设备上搭载该技术所带来的高成本，可能使5G技术的普及速度处于一个缓慢的状态。
- 99元抢先预定 vivo X23广角AI即将来袭
- 黄海彦：差异化内容服务才是“阿拉的”核心竞争力
- 打破用户群体壁垒 看联想ThinkStation如何推动工作站普及
- 专访OPPO海外业务群：Find X未来旗舰发布，全球化布局再进一步
- 专访荣耀赵明：产业变革的前夜攻坚瓶颈，启迪行业举灯后来人
- 联想常程：我所理解的旗舰
- 不断重新发明净水器 专访云米CEO陈小平
- 专访金蝶总裁孙雁飞：谈财务管理新世界
- 全面拥抱4K 索尼用高清影像定“医”未来
- 富士康陈振国：夏普电视王者归来开启8K新纪元
- 国际领先超滤膜技术 访立升市场总监屠玉峰
- 海内外增长迅猛 专访创维洗衣机总经理周国贤
- 重新定义家电的核心价值 专访云米CEO陈小平
- 存储硬件价格即将亲民?先看金泰克内存与SSD
- IDF2014_2014英特尔信息技术峰会_中国深圳
- 经典造型的内功修炼 看雷柏游戏外设产品
- 专访赵明:荣耀人工智能不是一蹴而就,想要快走,5年独行
- 升级再战 雷柏游戏外设产品有多强?