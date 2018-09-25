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英特尔：我们是唯一全程参与中国5G阶段实验的芯片厂商

Yesky天极新闻 2018. 09. 25 作者：徐林辉 责编：徐林辉
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　　【天极网IT新闻频道】2018年是各国对5G进行部署十分关键的一年。随着今年6月5G商业化相关标准正式出炉，意味着全球5G进程将加快提升，各国5G产业的竞争也日趋激烈。在这场竞争中当中，中国企业的表现一直十分积极。

　　5G技术

　　不过在推进中国5G商业化进程中，有一位外国企业同样十分积极。今天(9月25日)，英特尔公司市场营销集团副总裁兼中国区总经理王锐在英特尔5G网络峰会上表示，英特尔是唯一一家全程参与并且完成推进了中国5G技术研发第一、第二和第三期阶段试验的芯片厂商，英特尔正在积极参与运营商的5G规划试验，助力2020年5G的商用部署。

　　根据王锐总经理预估，到2023年，每分钟的平均移动数据流量约2PB，相比2017年增长8倍。她表示面对如此庞大的网络需求，就需要打造高度灵活、可扩展、可编程以及可组合的网络设施，打造未来的创新平台自然离不开5G技术的支持。

　　5G技术

　　她还提到，中国将在5G技术研发和产业融合的进程中扮演着前所未有的关键角色，比如说由IMT-2020领导实施的5G技术研发试验，是中国5G发展进程中的关键环节。而英特尔是唯一一家全程参与并且完成推进了中国5G技术研发第一、第二和第三期阶段试验的芯片厂商。

　　另外，英特尔作为国际奥委会的合作伙伴也将与中国联通一起为北京2022年冬奥会和残奥会提供更好的5G服务。

　　值得一提的是，今天，百度与英特尔共同发起的“5G+AI边缘计算联合实验室”正式揭牌成立，旨在加速国内边缘计算(MEC)技术的研发。共同合作展开对人工智能、5G、搜索、在线翻译、VR/AR、物联网、车联网、边缘计算等方面的技术、产品和商业模式的探索和研究。

　　“5G+AI边缘计算联合实验室”正式揭牌

　　从百度和英特尔的研究方向可以看出，这些研究方向还是在很大程度上依赖5G技术的发展。百度系统部执行总监侯振宇表示，5G不仅是技术变革，更将催生全新产业合作和发展机遇。

　　在中国5G技术发展进程中，除了英特尔全程参与外，高通、华为等一众电子巨头也在不懈努力着。但是消费者要真正体验到5G技术的那一天还有不小的距离。根据，国外媒体的预测，5G技术的普及会比我们想象中慢得多。虽然今年年末可能会有大批硬件厂商会发布可接收5G信号的产品，然而受限于网络升级缓慢和其他基础设施性质的限制，以及在中低端设备上搭载该技术所带来的高成本，可能使5G技术的普及速度处于一个缓慢的状态。

作者：徐林辉责任编辑：徐林辉）
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