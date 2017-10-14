QQ空间新玩法:发说说也可展示王者荣耀段位

【天极网IT新闻频道】今年腾讯的《王者荣耀》绝对称得上的国民级别的手游，创下了一个单季度营收超过60亿的游戏，一个营收超过94% A股上市公司营收的纪录。面对一个如此巨大的IP资源，腾讯怎么可能浪费。
对此，腾讯展开了一系列围绕《王者荣耀》IP的开发，比如：王者荣耀认捐修复千米长城、王者荣耀周边商城等。
QQ空间新玩法:说说支持王者荣耀段位展示
日前，腾讯QQ空间黄钻贵族官方微信公众号宣布，QQ空间说说新增展示《王者荣耀》段位的功能。此外，官方还强调：“QQ空间说说上展示的《王者荣耀》段位信息会跟随游戏内数据进行更新，并且段位越高越好看。”
那么如何设置《王者荣耀》段位显示呢？
1、当前是黄钻用户
2、在王者荣耀手Q大区，本赛季打过排位赛
距离S8赛季结束还有5天时间了，大家赶紧抓紧时间升段，然后就可以在QQ空间愉快的装X了。
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