除了双屏iPhone，苹果还在准备可折叠屏设备：最快明年推出

作者：白璐

【天极网IT新闻频道】7月2日消息，据国外媒体报道，苹果公司正有意推出一款类似iPad OS设备，据悉这款设备将是一款主打双屏的终端。不过该设备很有可能会在苹果推出5G手机之后推出。

外媒报道称，该消息来自IHS Markit 消费电子副总监Jeff Lin，除了透露苹果正在筹划双屏移动设备外，他还透露微软也正在准备双屏的Surface设备：有两个9英寸屏幕，宽高比为4：3，其将运行将使用Windows 10 OS新版本，搭载Intel的Lakefield处理器，支持5G网络。

曝光微软双屏的Surface设备

近两年，由于苹果推出的iPhone手机创新匮乏、定价过高等因素，导致销量持续低迷，现在来看苹果正在想办法改变这一局面，除了准备双面屏移动设备，有消息称苹果也正在研发折叠屏iPhone。

苹果或将推出折叠屏iPhone

从目前智能手机的发展趋势来看，折叠屏手机或将成为今后的新趋势。在苹果一时半会儿创新上没有很大改善的情况下，折叠屏手机或许是个不错的选择，因为新的创新点或许能支撑起超高的价格。再加上华为、三星等手机厂商都纷纷布局折叠屏手机，这也让苹果不得不重新审视和调整当下的发展路线。

据之前产业链消息，苹果已经测试了三星的折叠屏，其有意推出这种形态的iPhone。

除此之外，韩国媒体也曾报道称，三星设计创新中心负责人Federico Casalegno在接受其采访时暗示，苹果正在试图将可折叠屏幕引入iPhone，而测试所用的屏幕就来自三星，相应的新机最快可能2020年发布。与此同时产业链也表示，在三星Galaxy Fold发布前，三星曾主动向苹果送测了7.2英寸的外翻式设计折叠屏，以希望苹果能够最终采用。

iOS系统开始匹配折叠屏设备

除了测试三星折叠屏外，一些iOS系统开发者之前也爆料称，苹果已经开始为推出折叠屏设备做准备，已经秘密研究让iOS系统开始对折叠屏进行支持。对于这样一个全新的屏幕形态来说，当前最主要的还是如何让系统能够深度匹配折叠屏，来满足用户在折叠屏方面的使用需求。

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据了解，苹果目前正在做的工作是，优化iOS的多任务操作，这也是折叠屏的一大优势体现。除了在系统上匹配外，苹果还要努力让折叠屏的成本下降，以保证新机在售价上相对亲民。我们也期待苹果的折叠屏设备能够早日到来。

之前有数据显示，全球智能手机需求疲软，销量有所放缓。不过在5G风口的爆发时期，智能手机销量将会迎来新的一波增长。而手机厂商之间的竞争也变得更加激烈，除了在现有的手机形态上不断的进行创新外，他们也正在探索新的手机形态，折叠屏、双面屏或许能将手机行业带入新纪元，而苹果也选择踏上了这趟列车。