华为投资500万美元在韩国开设5G开放实验室

作者：白璐

【天极网IT新闻频道】5月30日消息，据国外媒体报道，今日，华为在韩国启动了一个5G无线网络开放实验室。据悉，华为将向这座位于首尔中区的实验室投资约500万美元。华为此次启动活动较为低调，并未透露具体位置，也没有邀请媒体参加启动活动。

华为韩国办事处在一份声明中称，“基于‘在韩国、为韩国’的理念和我们的自主5G网络实力，华为将通过与众多韩国信息通信技术公司合作的方式打造一个5G生态系统，尤其是中小企业。”

据知情人士透露，华为最初考虑邀请媒体参加韩国实验室启动仪式，但是在美国发布禁令后决定低调举行这场活动。“华为希望向尽可能多的韩国中小企业推广这场活动，但是为了避免韩国合作伙伴因媒体报道受到任何伤害，华为决定不再邀请媒体。”该知情人士表示，韩国企业负责人参加了这次活动，但是没有披露任何高管的姓名。

华为表示，该韩国开放实验室是华为在全球建立的首个开放式5G服务开发中心，允许其他公司测试他们的平台。此举凸显出了华为对韩国的承诺，该公司从韩国采购芯片、屏幕等零部件。

韩国在4月份推出了5G服务，希望这个下一代无线技术能够促进自动驾驶汽车等领域取得突破性进展。目前，华为为韩国小型运营商LG Uplus提供5G网络设备。LG Uplus已表示，公司并不计划移除华为设备，但承诺加强安全检查。韩国另外两个规模更大的运营商SK电讯和韩国电信并未使用华为设备。

由于华为现在正处于与美国“禁令”的敏感时期，所以此次不邀请媒体也是为了避免韩国合作伙伴因媒体报道而受到影响。