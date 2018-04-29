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为什么余承东雷军都拿DxOMark说事？手机拍照评测真的靠谱吗？

Yesky天极新闻 2018. 04. 29 作者：Defsoul 责编：周颖
我要吐槽

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　　【天极网IT新闻频道】为什么余承东雷军都喜欢拿DxOMark说事？手机拍照评测真的靠谱吗？

　　手机硬件性能的跑分虽然相对专业，但对于大多数用户来说不懂也不关注，但是相机就不一样了。尽管现在的智能手机的功能越来越多，但是拍照却始终是用户最关心的手机功能之一。

为什么余承东雷军都拿DxOMark说事？手机拍照评测真的靠谱吗？

　　其实要说拍照还是实际体验更真实更重要，但是各大手机厂商的老大们还是希望能有一些较为官方统一的数据来说明问题，于是近两年，越来越多的手机发布会开始用DxOMark的评测分数来说明问题。但是还是有不少网友并不知道这位被华为、小米等等厂商拿来说事的DxOMark到底是啥意思。

　　DxOMark成立于2008年11月，起初这家机构做的是单反相机传感器的测试，并在测试之后公布结果。简单来说，DxOMark就是一家独立的摄影实验室，因其较高的专业性而收到了广大用户的认可。

为什么余承东雷军都拿DxOMark说事？手机拍照评测真的靠谱吗？

　　2010年开始，DxOMark不再局限于单反相机的传感器，做起了相机感光方面的测试。

　　2012年，DxOMark把移动平台智能手机模块单拉了出来，于是有了我们今天看到的DxOMark Mobile相机排行榜。

　　2017年十月，DxOMark推出了中文版网站，主要展示手机拍照的评测结果。

　　那么，DxOMark对手机拍照的评分标准有哪些呢？

　　手机厂商们乐于拿来对比的，一般是手机拍照最终的综合得分，但是，DxOMark对拍照的评测实际包括了曝光和对比度、色彩、自动对焦、锐度、噪点、Artifacts(画质劣化)、闪光灯成像、变焦画质、焦外虚化等多个子项。

　　此外，手机的视频拍照功能测试项目包括：曝光和对比度、色彩、自动对焦、锐度、噪点、画质劣化、画面稳定度等细节。

　　当然，DxOMark也不是万能的，此前LG等品牌的手机都在这里出现过bug。但100%完全客观的评测机构还是很难存在的，因而DxOMark的评分，对于大部分消费者来说，还是很有参考作用的。

为什么余承东雷军都拿DxOMark说事？手机拍照评测真的靠谱吗？

　　DxOMark的评分在一定程度上的确是足够客观足够充分，但是小编还是建议大家不要只看分数，拍照看的就是感觉，萝卜白菜各有所爱，还是要实际体验对比了才知道自己到底喜欢哪个。

作者：Defsoul责任编辑：周颖）
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