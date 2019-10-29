三大运营商前三季度业绩出炉：日均赚4.03亿元

作者：千年

【天极网IT新闻频道】近日，国内三大运营商前三季度业绩已经全部出炉，经计算，三大运营商前三季度共营收10480.58亿元，日均约赚4.03亿元。

具体来看，中国移动前三季度运营收入为人民币5,667亿元，同比下降0.2%;其中通信服务收入为人名币5130亿元，同比下降1.0%;税前利润为人民币1082亿元，同比下降11.6%。

中国电信前三季度经营收入为人民币2,828.26亿元，同比降低0.8%，其中服务收入为人民币2,714.84亿元，比去年同期上升2.5%。EBITDA为人民币919.73亿元，比去年同期上升13.8%，前三季度利润为人民币183.89亿元，比去年同期下降了3.4%。

中国联通前三季度服务收入为人民币1,985.32万元，比去年同期下降0.7%，跌幅较今年上半年的-1.1%有所缓和;产业互联网业务同比增长40.8%;EBITDA1为人民币731.45亿元，比去年同期上升10.4%;前三季度净利润为人民币98.23亿元，比去年同期上升11.9%。

从财报数据可以看出，三大运营商整体利润率表现不佳，主要数据有所下跌，依旧呈现增量不增收的局面。

有分析人士表示，三大运营商业绩下滑主要是流量业务红利消失造成的，流量增速下降。三家短期内难改善这种情况，运营商必须在基础通讯业务通话、短信、流量之外寻找增长点。