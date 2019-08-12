华为突然抛出麒麟处理器大单抢占产能，苹果陷入被动！

作者：白璐

【天极网IT新闻频道】8月12日消息，据上游产业链最新消息，华为突然抛出了大量的订单给合作的芯片厂商，而台积电、大立光等正在全力以赴加班加点赶工这些订单。

从产业链给出消息来看，此次华为主要是为自家新麒麟处理器下单，同时还有5G基带，其都会基于台积电的7nm工艺生产，同时相匹配的下游芯片封装厂商，也都把大量的产能留给了华为。

据产业链消息人士透露，“华为此举是为了给即将推出的麒麟处理器抢占到更多的产能，面临目前外界复杂多变的情况，华为不得不提前下手，毕竟如果处理器供应商出现了问题，自家的高端旗舰机也会受到很大的拖累。”

日前，俄罗斯媒体报道称，华为消费者业务软件总裁王成禄接受其采访时表示，华为海思在下月有大动作，将发布全球首款商用的7nm+移动处理器，并且将由华为Mate30系列首发。

华为Mate 30系列渲染图

该报道还提到，华为Mate 30系列或将在今年9月19日亮相，而在这之前 ，华为将在德国IFA大会上发布麒麟新一代旗舰处理器，命名上可能直接跳过原来的方式，将命名为麒麟990。也就是说华为将要发布的新处理器麒麟990将会领先苹果，成为全球最先商用的7nm+工艺的厂商。

跟上一代7nm不同的是，新制程加入了EUV紫外线光刻技术(利用光蚀刻出硅片上晶体管和其他元件的布局，其可以使芯片中晶体管密度提高20%，让组件更加强大的同时能耗更低)，有了这个新技术的导入后，新的7nm工艺无论功耗还是性能，都要比之前的版本提高20%。

图片来自网络

产业链人士还指出，华为放出这么多订单，除了今年外界环境复杂多变的因素外，华为也是为了抢占更多的产能，因为他们跟苹果的不少供应商都是高度重合。比如大立光除了给苹果供应镜头外，也是华为的主要供应商；还有更关键的，华为Mate旗舰将要发布的新处理器麒麟990和苹果新一代iPhone中的A13处理器，都是采用的台积电新7nm工艺技术。由于新的生产线良品率还不高，所以前期产能就很紧张，如果不提前抛出订单的话，那么被竞争对手抢去，就让一系列新机陷入被动。

在今年5月份，美国开始制裁华为，将华为列入“实体清单”，不过华为手机今年上半年的出货量仍实现24%的同比增长，达到1.18亿台。华为消费者业务CEO余承东表示，如果没有美国制裁，华为手机今年的出货量“大概率会是全球第一”。他称：“由于美国，我们今年全球第一有点不可能，但应该会是全球第二。”

华为消费者业务CEO余承东

余承东还表示，今年华为手机出货量完成2.4亿台没有问题。所以说即便美国将华为列入“实体清单”，但对华为手机销量的影响不大。华为开始将重心放在国内手机市场，同时也着重提高旗下中高端手机的占比，而这部分手机基本都是使用麒麟处理器，所以随着销量的走高，华为也必须要提前准备订单，来刺激供应链对他们的重视程度。