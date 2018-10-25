¹þ†ª³öÐÐCEOÑîÀÚ£ºÒÑÔÚ100¶à¸ö³ÇÊÐÊµÏÖÓ¯Àû

¡¡¡¡¡¾Ìì¼«ÍøITÐÂÎÅÆµµÀ¡¿ÔÚ¸ÄÃû²¢Ðû²¼½ø¾üÍøÔ¼³µÁìÓòºó£¬ ¹þ†ª³öÐÐÓÖ´øÀ´ÁËÒ»¸öºÃÏûÏ¢¡£ÔÚ½üÈÕ¾Ù°ìµÄGGVCAPITAL»î¶¯ÉÏ£¬¹þ†ª³öÐÐÕýÊ½Ðû²¼£¬Ä¿Ç°ÒÑ¾ÔÚ100¶à¸ö³ÇÊÐÊµÏÖ¾»ÀûÈó¡£ÁíÍâ£¬¹þ†ª³öÐÐCEOÑîÀÚ±íÊ¾£¬¹²Ïíµ¥³µ²»µ¥ÄÜ×¬Ç®£¬¶øÇÒ»¹ÄÜÊµÏÖ¹æÄ£ÐÔµÄÓ¯Àû¡£
¡¡¡¡¾ÝÏ¤£¬¹þ†ªµ¥³µÃ¿Ì¨³µµÄÔËÎ¬³É±¾´ó¸ÅÔÚ3Ã«¶àÇ®£¬ÕÛ¾É³É±¾ÔÚ6Ã«Ç®£¬³µ¾ùÈÕÊÕÈëÒÑ¾Í»ÆÆ1¿é¶àÁË¡£Í¬Ê±Ëû±íÊ¾£¬µ¥³µÊÇÒ»¸öµäÐÍµÄ¡°ÏÈÒ×ºóÄÑ¡±µÄÉúÒâ£¬µÚÒ»ÌìµÄÊý¾Ý×ÜÊÇ×îºÃµÄ£¬µ«ÍùºóÃ¿Ò»Ìì¶¼¼«¸»ÌôÕ½£¬ÎÒÃÇÓ¦¸Ã°Ñ¾«Á¦¼¯ÖÐÔÚ¡°ÊÂÇ°"ºÍ¡±ÊÂÖÐ¡±£¬ÊÂºóÓ¦¸Ã»¨×îÉÙµÄ¾«Á¦¡£
¡¡¡¡ÔÚËû¿´À´£¬¹²Ïíµ¥³µÊÇÒ»¸öµäÐÍµÄÒÔ¼¼ÊõºÍ¼¼ÊõÇý¶¯ÔËÓªµÄÉúÒâ£¬Òò´ËÔÚÑÐ·¢·½Ãæ£¬¹þ†ªµ¥³µ¼á³ÖÈýÏî¶«Î÷¡£µÚÒ»ÊÇÖÇÄÜ£¬Ö»ÓÐÕæÕýµÄÖÇÄÜ²ÅÄÜÈÃ³µ×ÓÔËÎ¬±äµÃ¸ü¼òµ¥£¬³É±¾¸üµÍ¡£µÚ¶þÊÇºÃÆï£¬¹²Ïíµ¥³µ²»ÊÇ´¿´âµÄ»¥ÁªÍø²úÆ·£¬ÓÃ»§²úÉú½»»¥Ê±¼ä×î³¤µÄ»¹ÊÇ¸ú³µ×Ó±¾Éí£¬ËùÒÔºÃÆï³ÉÎª·Ç³£ÖØÒªµÄµã¡£µÚÈýÊÇÉÙ»µ¡£
- 99ÔªÇÀÏÈÔ¤¶¨ vivo X23¹ã½ÇAI¼´½«À´Ï®
- »Æº£Ñå£º²îÒì»¯ÄÚÈÝ·þÎñ²ÅÊÇ¡°°¢ÀµÄ¡±ºËÐÄ¾ºÕùÁ¦
- ´òÆÆÓÃ»§ÈºÌå±ÚÀÝ ¿´ÁªÏëThinkStationÈçºÎÍÆ¶¯¹¤×÷Õ¾ÆÕ¼°
- ×¨·ÃOPPOº£ÍâÒµÎñÈº£ºFind XÎ´À´Æì½¢·¢²¼£¬È«Çò»¯²¼¾ÖÔÙ½øÒ»²½
- ×¨·ÃÈÙÒ«ÕÔÃ÷£º²úÒµ±ä¸ïµÄÇ°Ò¹¹¥¼áÆ¿¾±£¬ÆôµÏÐÐÒµ¾ÙµÆºóÀ´ÈË
- ÁªÏë³£³Ì£ºÎÒËùÀí½âµÄÆì½¢
- ²»¶ÏÖØÐÂ·¢Ã÷¾»Ë®Æ÷ ×¨·ÃÔÆÃ×CEO³ÂÐ¡Æ½
- ×¨·Ã½ðµû×Ü²ÃËïÑã·É£ºÌ¸²ÆÎñ¹ÜÀíÐÂÊÀ½ç
- È«ÃæÓµ±§4K Ë÷ÄáÓÃ¸ßÇåÓ°Ïñ¶¨¡°Ò½¡±Î´À´
- ¸»Ê¿¿µ³ÂÕñ¹ú£ºÏÄÆÕµçÊÓÍõÕß¹éÀ´¿ªÆô8KÐÂ¼ÍÔª
- ¹ú¼ÊÁìÏÈ³¬ÂËÄ¤¼¼Êõ ·ÃÁ¢ÉýÊÐ³¡×Ü¼àÍÀÓñ·å
- º£ÄÚÍâÔö³¤Ñ¸ÃÍ ×¨·Ã´´Î¬Ï´ÒÂ»ú×Ü¾ÀíÖÜ¹úÏÍ
- ÖØÐÂ¶¨Òå¼ÒµçµÄºËÐÄ¼ÛÖµ ×¨·ÃÔÆÃ×CEO³ÂÐ¡Æ½
- ´æ´¢Ó²¼þ¼Û¸ñ¼´½«Ç×Ãñ?ÏÈ¿´½ðÌ©¿ËÄÚ´æÓëSSD
- IDF2014_2014Ó¢ÌØ¶ûÐÅÏ¢¼¼Êõ·å»á_ÖÐ¹úÉîÛÚ
- ¾µäÔìÐÍµÄÄÚ¹¦ÐÞÁ¶ ¿´À×°ØÓÎÏ·ÍâÉè²úÆ·
- ×¨·ÃÕÔÃ÷:ÈÙÒ«ÈË¹¤ÖÇÄÜ²»ÊÇÒ»õí¶ø¾Í,ÏëÒª¿ì×ß,5Äê¶ÀÐÐ
- Éý¼¶ÔÙÕ½ À×°ØÓÎÏ·ÍâÉè²úÆ·ÓÐ¶àÇ¿?
¾Ý±¨µÀ£¬Æ»¹ûiCloud·þÎñÕýÔÚÔâÓöÒ»Ð©¹ÊÕÏ£¬Ä¿Ç°Æ»¹ûÏòÓÃ»§Õ÷Ñ¯¶àÖÖÎÊ¡
Ö§¸¶±¦£ºÊ®ÄêÇ°ÖÐ¹úÊ×±ÊÊÖ»ú½»µç·ÑÔÚÉÏº£µ®Éú£¬Ê®ÄêÀ´300¶à×ù³ÇÊÐ5ÒÚÈË¡
½üÈÕÖÐ¹úÒÆ¶¯¹Ù·½Î¢²©·ÖÏíÁË¡°Æ×Ó×î³£ÓÃµÄÊ®¸ö¿ª³¡°×¡±£¬½Ì´ó¼ÒÊ¶±ðÆ×ÓµÄ¡
Ëæ×Å¹úÐÐ°æ·¢²¼»áµÄÁÙ½ü£¬»ªÎªMate 20ÏµÁÐ¹úÐÐ°æÊÛ¼ÛµÄ±¬ÁÏÒ²Ô½À´Ô½¡
Æ»¹ûÉÏÏßÈ«ÐÂµÄÒþË½ÍøÕ¾£¬Ðû²¼½«¶ÔÓÃ»§¿ª·ÅÊý¾ÝÏÂÔØ£¬Í¬Ê±ÔÊÐíÓÃ»§²éÑ¯ÀúÊ·¡
½ñÈÕ¿ªÊ¼µÎµÎÕýÊ½ÊÔÐÐ¡°ºÚÃûµ¥¡±¹¦ÄÜ£¬Ë¾»úºÍ³Ë¿Í¶¼¿ÉÒÔ°Ñ¶Ô·½ÀÈëºÚÃûµ¥¡£
Êý¾ÝÏÔÊ¾£¬2016ÄêÃÀ¹úÎÞÏÖ½ðÖ§¸¶×Ü´ÎÊý´ï1485ÒÚ´Î£¬Õ¼¾Ý°ñÊ×;¶øÖÐ¡
½üÈÕ£¬Âí»¯ÌÚÔÚÑÝ½²ÖÐÍ¸Â¶µÀ£¬ÌÚÑ¶ÕýÔÚÑÐ·¢³µÔØÎ¢ÐÅÒÔ¼°Ð¡³ÌÐò¡£
ÌìÃ¨¹«²¼ÁË2018Ë«11µÄÍæ·¨£¬ºÏ²¢ºóµÄ¶öÁËÃ´ºÍ¿Ú±®½ñÄêÊ×´Î²ÎÓëÌìÃ¨Ë«¡
½üÈÕÓÐÏûÏ¢±íÊ¾£¬Ò»Î»Å®ÉúÔÚÉîÒ¹Ê¹ÓÃµÎµÎ³öÐÐ´ò³µ£¬È´±»Ë¾»ú´øµ½ÁËÄ¹Ô°¡£
ÓëÍùÄê²»Í¬µÄÊÇ£¬½ñÄêµÄÂìÒÏ»¨ßÂË«11ÁÙÊ±Ìá¶î»î¶¯£¬×îÖÕÄÜ·ñÌá¶î»¹µÃ¿´ÔË¡
ofo»ØÓ¦³Æ£¬·¨ÈËµÄ±ä¸üÊÇofoÄÚ²¿Õý³£µÄÈËÊÂ±ä¶¯£¬¹«Ë¾µÄÊµ¼Ê¿ØÖÆÈËÈÔ¡
Èç½ñÐ¡Ã×¹ÙÐû£¬·¢²¼»áµØµã¶¨Îª¹Ê¹¬²©ÎïÔº£¬Óë´ËÇ°ÍøÉÏÁ÷´«µÄËµ·¨Ò»ÖÂ¡£