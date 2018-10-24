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华为就停止社会招聘相关传闻作出回应：纯属谣言

Yesky天极新闻 2018-10-24 17:54 我要吐槽

　　【天极网IT新闻频道】今日，华为就此前网络上传出的“华为将停止社会招聘”这一系列谣言进行公开辟谣，华为官方称，社会招聘一直是华为吸收人才的重要渠道，华为绝不会停止社招。

华为就停止社会招聘相关传闻作出回应：纯属谣言

　　据悉，事情的起因是有媒体援引了一份华为的内部邮件，称华为公司将在原则上停止普通社会招聘，不在优秀往届生、关键稀缺人才以及公司专项招聘范围之内的各部门不得发放offer，特殊情况需经轮值董事长审批。该内部邮件由轮值董事长签发。

　　事件一时间在网络上引起了轩然大波，网友纷纷对此开始议论。对于这出闹剧，华为官方迅速予以否认并表示，员工是华为的宝贵财富，过去三十年，正是广大员工的奋斗造就了华为，华为将持续开放，面向全球吸收优秀人才，在公司新愿景下推进业务不断发展。

　　虽然华为在科研岗位招聘人才一贯都是吸收各大优秀高校的应届毕业生，但这并不代表华为会拒绝那些优秀的社招人才，而华为历来取得的一系列重大成就也与其广纳贤才的招聘理念有着直接关系。

　　以下为华为官方回应全文：

　　我们也注意到今天网络上关于华为停止社会招聘的不实报道。员工是华为的宝贵财富。过去三十年，正是广大员工的奋斗造就了华为，让我们成长成一家拥有18万员工、服务170多个国家与地区客户的全球化公司。

　　我们将持续开放，面向全球吸收优秀人才，在公司新愿景下推进业务不断发展。

作者：Migi责任编辑：Lore）
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