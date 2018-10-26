要搞大事！B站与腾讯达成ACG内容生态领域战略合作

【天极网IT新闻频道】经常使用腾讯产品的网友不难发现，这几年腾讯在小说、动漫、游戏等文化产品及其衍生的同人IP的打造上投入越来越多。不过想要打造一个强大的泛娱乐平台单靠腾讯可能很难做到，越来越开放的腾讯也不可能会一个人埋头苦干。昨日晚间，哔哩哔哩(以下简称“B站”)与腾讯联合宣布达成战略级合作，合作内容包括动画、游戏等ACG(Animation、Comic、Game)生态链条的上下游。

哔哩哔哩

其实联想到本月初，腾讯进一步增持B站的消息，就不难发现，腾讯与B站的合作早已是“蓄谋已久”的事。依照当时协议，腾讯将以每股12.67美元的价格，认购B站新发行的普通股共计25063451股，价值约3.176亿美元。

此次腾讯与B站的合作主要包括腾讯与B站在版权方条件许可的情况下互相开放动画片库;腾讯与B站在动画项目的采购、参投、自制方面，建立深度联合机制。

双方合作形式，将涉及分摊成本、同步首播、开放优先投资权等;腾讯与B站在ACG产业链上下游方面，同步新的行业投资机会，积极促成共同投资。此外，腾讯还将与B站在游戏联运方面讨论更多的合作可能性。

腾讯在ACG早已有布局，近几年畅销国漫神作大多都来源于腾讯动漫平台。2015年11月19日，腾讯动漫行业合作大会召开，腾讯集团副总裁、腾讯影业CEO程武当时发表演讲，明确提出“二次元经济”的概念。在当时，腾讯动漫已在二次元经济上投入三年，进行内容布局与平台生态建设。随着腾讯泛娱乐平台越来越成熟，腾讯已经探索出一条从源头开始，完成从动漫到游戏的IP化的道路。

腾讯深耕ACG领域也是对应年轻群体的喜好，随着ACG行业的发展，那么IP经济只会愈加兴盛。

（ 作者：徐林辉 责任编辑：徐林辉）