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中国独立移动用户近12亿，2025年中国5G连接数量将超北美欧洲总和

2019-03-24 10:23 作者：August

　　【天极网IT新闻频道】近日GSMA(全球移动通信协会)发布首个《中国移动经济发展报告2019》。报告指出，中国是全球最大的移动市场。

　　截至2018年年底，中国拥有近12亿独立移动用户，占中国总人口的82%;中国用户人均拥有1.3张SIM卡，截至2018年底，连接总数达到15亿，相当于市场普及率接近110%。

　　同时，中国超三分之二的移动连接通过智能手机实现，预计到2025年移动连接的普及率将达到88%。当前，77%的连接运行于4G网络。随着第五代移动通信技术(5G)的加速部署，全球移动市场将发生巨大变化。

中国独立移动用户近12亿，2025年中国5G连接数量将超北美欧洲总和
5G

　　全球移动通信系统协会会长葛瑞德表示，过去10年，中国的移动运营商斥资数千亿元在全国各地部署4G网络，现计划未来两年再投入超4000亿元(580亿美元)推动5G网络与业务发展，为中国成为全球领先的5G市场之一奠定基础。

中国独立移动用户近12亿，2025年中国5G连接数量将超北美欧洲总和
中国移动用户数量以及普及率

　　GSMA还预计，到2025年，中国的5G连接数量将超过北美和欧洲的总和，位列全球第一。届时，中国的5G连接数将达到4.6亿，占全球总连接数的28%。作为对比，欧洲为2.05亿，美国则为1.87亿。

中国独立移动用户近12亿，2025年中国5G连接数量将超北美欧洲总和
中国5G市场发展趋势

　　当前，中国通信公司正在全力部署5G，预计2020年正式商用。此前工信部部长苗圩表示，今年将在部分城市发放5G临时牌照，在热点地区率先实现大规模组网。中国移动、中国联通、中国电信等中国三大运营商均已开始在多个城市进行5G规模网络试验和应用示范。2019央视春晚、全国两会等多个场所实现了5G直播，日前华为、中国移动还携手多家医院完成了全球第一台5G远程外科手术，足以体现5G应用的广阔前景。

全球第一家！三星Galaxy S10 5G将于4月5日在韩国开卖
三星Galaxy S10 5G

　　前不久多个运营商表示，5G不仅拥有更高速率、更低延迟等特性，且5G资费肯定比4G时代便宜。4月初，三星Galaxy S10 5G版将在韩国市场开卖，这也将是全球第一台上市的5G手机。今年下半年，将有更多5G手机发布上市。你期待吗？

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