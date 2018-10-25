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大公司晨读：苹果iCloud遭遇大规模故障；华为回应停止社招

Yesky天极新闻 2018. 10. 25 作者：stenpan 责编：潘宇
我要吐槽

责任编辑

　　苹果iCloud遭遇大规模故障

　　据9to5mac报道，苹果基于iCloud的服务正在遭遇一些故障，目前苹果官网的系统状态页面已经更新，向用户反映以及征询多种遇到问题情况。尽管苹果不愿直接承认这一点，只是指出其部分服务的表现“低于正常水平”，但用户和第三方开发人员表示，他们无法访问iCloud数据。

大公司晨读：苹果iCloud遭遇大规模故障；华为回应停止社招

　　华为回应“停止社招”：报道不实

　　今天有媒体报道称，华为公司原则上停止普通社会招聘，不在优秀往届生、关键稀缺人才以及公司专项招聘范围之内的各部门不得发放offer，特殊情况需经轮值董事长审批。对此，华为方面表示该消不实，华为将持续开放，面向全球吸收优秀人才，在公司新愿景下推进业务不断发展。

　　部分Android应用发现广告骗局

　　美国新闻网站Buzzfeed发布的深度调查报告显示，超过125个Android应用和网站被卷入一个大规模的欺诈行为，该行为导致数亿美元的广告收入被盗。报告显示，这些应用会将其所有权转移给将继续管理该应用的空壳公司，同时还会分析用户的行为和与该应用的互动行为。

　　索尼推出高解析度流媒体音乐服务

　　昨天索尼中国在北京召开了发布会，宣布上线全新“索尼精选”高解析度流媒体音乐服务。据了解，“索尼精选”平台主打古典与爵士乐，设置了两种级别的包月会员，其中索尼精选Plus会员价格为99元/月，普通会员价格为68元/月。目前该平台上架曲库超过了4万售。

　　中国智能手机Q3销量：vivo第一，苹果第六

　　市场研究机构赛诺关于中国智能手机市场第三季度的销量数据近日曝光。报告显示，排名前五的手机厂商分别为vivo、OPPO、华为、荣耀和小米，苹果则跌至第六。赛诺数据显示，截止2018年9月，中国智能手机整体市场相比较去年依然呈缩减状态。9月中国智能手机市场容量3503万台，同比下降7.7%。

　　微软智能云宣布推出“解决方案优选计划”

　　今天，微软大中华区合作伙伴生态大会在上海召开，正式宣布推出了“解决方案优选计划”，集合了微软现有的针对解决方案的项目优势，帮助17000多家微软合作伙伴，充分利用微软智能云的技术创新和平台服务，打造适应不同行业、不同规模企业需求的解决方案，带来全新的数字化转型市场机遇。

作者：stenpan责任编辑：潘宇）
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