第六届世界互联网大会 乌镇准备好了

作者：白璐

【天极网IT新闻频道】备受瞩目的主题为“智能互联 开放合作一一携手共建网络空间命运共同体”的第六届世界互联网大会将在10月20-22日于浙江乌镇举行。

还有一周，全球互联网将进入“乌镇时间”，大会筹备工作怎么样了？

浙江省委宣传部副部长、省委网信办主任、世界互联网大会浙江承办工作领导小组秘书处秘书长朱重烈介绍，本届大会主办方以历届大会为标杆，完善、优化各类工作方案，形成“1+8+X”的全覆盖、全流程、整体工作方案体系。智慧化体验项目，远程驾驶无人车、毫米波人体安检仪等60余个智慧化项目将亮相大会。乌镇还率先实现了5G商用全覆盖。

在大会场馆方面，今年的互联网之光博览会将启用新展馆――互联网之光博览中心，新展馆以黑白两色为主基调，与乌镇传统水乡建筑风格遥相呼应。新展馆将采用人脸识别等多种智能技术数字化运用场馆。

在大会新架构拓展方面，本届大会创新设置“直通乌镇”全球互联网大赛，与大会正式内容板块形成了“1+3”的新架构。大会除了开幕式、主论坛等议程外，还将设置4大板块，20场分论坛。

在大会新亮点方面，互联网之光博览会将提前2天，即10月18日开幕，展期延长5天，很多高精尖的互联网新产品、新应用将在博览会上登台亮相，并逐步进入寻常百姓家。“乌镇咖荟”特色活动，选择在农家茶社或摇橹轻舟上进行，在轻松的环境中为互联网企业打造交流互动的平台。

乌镇已经准备好了，让我们相约第六届世界互联网大会!