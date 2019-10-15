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苹果回应网址发给腾讯质疑：没发送真实网址 功能可关闭

2019-10-15 10:40 作者：白璐

　　【天极网IT新闻频道】10月15日消息，早前由于密码学家马修・格林(Matthew Green)的一份报告而让人们开始担心苹果将用户的浏览数据共享给腾讯。现在，苹果公司已经给出了官方回应，用户实际的URL不会与第三方共享。

　　据悉，从在iOS 13和macOS Catalina开始，苹果加入了原来的基础上加入了腾讯安全团队，这意味着Safari在访问网站之前，可能会将根据该网站地址计算出的信息发送给Google安全浏览和腾讯安全浏览，以检查该网站是否为欺诈网站。

　　所以，不少用户担心这些安全浏览提供商可能会记录自己的IP地址。对此，苹果在声明中表示，只有区域代码显示为中国大陆的设备，才会通过腾讯检测网址安全性，美国、英国和其他国家的设备并不会通过腾讯检查，而是通过谷歌。

　　另外，苹果还强调，Safari会收到来自谷歌或腾讯的URL hash，这些URL是恶意网站。Safari会根据这些信息提醒用户恶意网站，并且不会将用户访问的URL直接发给腾讯或谷歌，这个功能也可以直接被关闭。

图片来自网络

　　如果苹果用户对谷歌或腾讯安全检测还是不放心，可以通过设置→iOS上的Safari或MacOS上的系统首选项→安全性，并关闭欺诈网站警告功能。当然，缺点是你可能会在没有警告的情况下访问恶意网站。因此，用户需要在这两种情况下进行权衡。

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白璐

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