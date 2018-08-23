首届智博会在重庆正式开幕 多项“黑科技”集中亮相

【天极网IT新闻频道】8月23日上午9:00，首届中国国际智能产业博览会(简称“智博会”)在重庆国际博览中心正式开幕，与此同时大数据智能化高峰论坛也如期举行。

本届智博会会由科学技术部、工业和信息化部、中国科学院、中国工程院、中国科学技术协会和重庆市人民政府共同主办，以“智能化：为经济赋能，为生活添彩”为主题，本届智博会将围绕全球大数据智能化领域新产品、新技术、新业态和新模式等设置13个展场，总面积达18.6万平方米。

智博会是重庆有史以来举办的规模最大、规格最高、内容最丰富的专业盛会，从2018年起，将每年在重庆市举办一届。

本届智博会设置有综合展、大企业展、创新展、专题展4个展区，以及以未来智能生活为主的智慧体验广场，吸引了谷歌、微软、英特尔、思科、阿里巴巴、腾讯、富士康等500余家企业参展，新加坡荣誉国务资政(前总理)吴作栋、美国高通、甲骨文、硅谷人工智能研究院、阿里巴巴、腾讯、百度等企业的125位负责人、23位两院院士共300位嘉宾出席，同时英国、新加坡、荷兰等13个国际友好城市(机构)也将布展，150多家媒体的1000多名记者将参与采访报道。

其中，新加坡作为本届智博会主宾国，将在智博会期间联合举办高端峰会、参展布展等，并举办成果发布及系列推介活动。



腾讯公司控股董事会主席兼CEO马化腾

据了解，本届智博会上将有国内外大数据智能化领域的多项“黑科技”集中亮相，比如阿里云工业互联网平台、支付宝刷脸支付、菜鸟无人车无人机、钉钉全行业智能移动办公解决方案等。 其中，阿里巴巴集团将展示智能家居、IoT生态、智能交通、普惠金融、智能零售等新产品、新技术，并携手重庆打造“亚洲最智能特大型城市”;微软中国第六代人工智能“微软小冰”也将以可交互式3D形象亮相;腾讯将重点展示其在重庆合作的落地项目，数字领域的建设成果和公司核心战略产品技术能力，腾讯科技互动展T-Day和腾讯云也将亮相重庆，智博会期间还将举办“腾讯云+未来”重庆峰会。

另外，8月23日~25日期间，智博会还将举办涉及智慧交通、智慧医疗、智慧物流、大数据共享、区块链创新、人工智能、5G未来网络等多个领域的主题会议、高端论坛和专业峰会，同时也会发布《中国智能化发展指数报告》、《中国大数据发展指数报告》、《重庆市以大数据智能化为引领的创新驱动发展行动计划》等。

值得一提的是，本届智博会不收取门票费用，观众可通过智博会官方网站、智博会官方微信公众号、智博会APP等注册，按页面提示填写手机号、姓名、身份证号等相关信息后，展会电子门票(二维码)将以短信方式发送到观众注册手机上。展会将提供人脸识别、展馆智能导航、AI咨询服务等智能会务服务，让更多观众感知、参与、体验智博会。

（ 作者：August 责任编辑：熊嫒）