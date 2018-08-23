天极传媒：
天极网
比特网
IT专家网
52PK游戏网
aFocus
全国分站

北京上海广州深港南京福建沈阳成都杭州西安长春重庆大庆合肥惠州青岛郑州泰州厦门淄博天津无锡哈尔滨

产品
  • 网页
  • 产品
  • 图片
  • 报价
  • 下载
全高清投影机 净化器 4K电视曲面电视小家电滚筒洗衣机
焦点关注 IT极热 新闻周刊 在现场 科普频道
您现在的位置： 天极网 > IT新闻

首届智博会在重庆正式开幕 多项“黑科技”集中亮相

Yesky天极新闻 2018. 08. 23 作者：August 责编：熊嫒
我要吐槽

责任编辑

　　【天极网IT新闻频道】8月23日上午9:00，首届中国国际智能产业博览会(简称“智博会”)在重庆国际博览中心正式开幕，与此同时大数据智能化高峰论坛也如期举行。

　　本届智博会会由科学技术部、工业和信息化部、中国科学院、中国工程院、中国科学技术协会和重庆市人民政府共同主办，以“智能化：为经济赋能，为生活添彩”为主题，本届智博会将围绕全球大数据智能化领域新产品、新技术、新业态和新模式等设置13个展场，总面积达18.6万平方米。

首届智博会在重庆正式开幕 多项“黑科技”集中亮相

　　智博会是重庆有史以来举办的规模最大、规格最高、内容最丰富的专业盛会，从2018年起，将每年在重庆市举办一届。

　　本届智博会设置有综合展、大企业展、创新展、专题展4个展区，以及以未来智能生活为主的智慧体验广场，吸引了谷歌、微软、英特尔、思科、阿里巴巴、腾讯、富士康等500余家企业参展，新加坡荣誉国务资政(前总理)吴作栋、美国高通、甲骨文、硅谷人工智能研究院、阿里巴巴、腾讯、百度等企业的125位负责人、23位两院院士共300位嘉宾出席，同时英国、新加坡、荷兰等13个国际友好城市(机构)也将布展，150多家媒体的1000多名记者将参与采访报道。

　　其中，新加坡作为本届智博会主宾国，将在智博会期间联合举办高端峰会、参展布展等，并举办成果发布及系列推介活动。

首届智博会在重庆正式开幕 多项“黑科技”集中亮相
腾讯公司控股董事会主席兼CEO马化腾

　　据了解，本届智博会上将有国内外大数据智能化领域的多项“黑科技”集中亮相，比如阿里云工业互联网平台、支付宝刷脸支付、菜鸟无人车无人机、钉钉全行业智能移动办公解决方案等。 其中，阿里巴巴集团将展示智能家居、IoT生态、智能交通、普惠金融、智能零售等新产品、新技术，并携手重庆打造“亚洲最智能特大型城市”;微软中国第六代人工智能“微软小冰”也将以可交互式3D形象亮相;腾讯将重点展示其在重庆合作的落地项目，数字领域的建设成果和公司核心战略产品技术能力，腾讯科技互动展T-Day和腾讯云也将亮相重庆，智博会期间还将举办“腾讯云+未来”重庆峰会。

　　另外，8月23日~25日期间，智博会还将举办涉及智慧交通、智慧医疗、智慧物流、大数据共享、区块链创新、人工智能、5G未来网络等多个领域的主题会议、高端论坛和专业峰会，同时也会发布《中国智能化发展指数报告》、《中国大数据发展指数报告》、《重庆市以大数据智能化为引领的创新驱动发展行动计划》等。

首届智博会在重庆正式开幕 多项“黑科技”集中亮相

　　值得一提的是，本届智博会不收取门票费用，观众可通过智博会官方网站、智博会官方微信公众号、智博会APP等注册，按页面提示填写手机号、姓名、身份证号等相关信息后，展会电子门票(二维码)将以短信方式发送到观众注册手机上。展会将提供人脸识别、展馆智能导航、AI咨询服务等智能会务服务，让更多观众感知、参与、体验智博会。

作者：August责任编辑：熊嫒）
评论
* 网友发言均非本站立场，本站不在评论栏推荐任何网店、经销商，谨防上当受骗！
今日更新
1大公司：京东小程序微信上线
大公司晨读

对于上个月27日阿里员工的事件，自如CEO熊林表示十分抱歉，自如官方也…

2淘宝运费险失效还能激活延期？
淘宝运费险

淘宝运费险失效还能激活延期？关于运费险的这些小技巧你都知道吗？

3vivo Jovi物联推出，布局IoT
vivoJovi物联

昨日在vivo X23发布会上，vivo首次对外公布IoT战略，并推出…

4沃尔玛上架新iPhone保护壳
新iPhone

沃尔玛上架了新款iPhone的保护壳，包括6.1寸的iPhone 9和…

5菜鸟推出全品类“绿仓”循环箱
菜鸟绿仓

正值9.5公益周，菜鸟网络推出全球首个全品类“绿仓”，预计每年可降低千…

热门文章
1亚马逊成第二家市值破万亿公司
亚马逊市值

据《纽约时报》报道，亚马逊公司（AMZN）成为了第二个市值破万亿的美国…

2大公司晨读：亚马逊破万亿大关
大公司晨读

随着滴滴顺风车事件的发酵，各家互联网公司似乎均有分食蛋糕的意愿。

3Instagram推出小视频购物功能
Instagram

据报道，Instagram计划开发一款购物App，这款App将可以让用…

4大公司晨读：《电商法》发布
大公司晨读

最新消息，十三届全国人大常委会第五次会议表决通过《中华人民共和国电子商…

5“苹果月”来袭，发布会要看啥
苹果月来袭

新一年的苹果秋季发布会即将召开，今年发布会上除了三款新iPhone外，…

6三星11月推出Bixby SDK和API
三星Bixby

高东真表示，三星Bixby将允许第三方开发者使用，SDK和API也将在…

7滴滴整改：司机成主要整治对象
滴滴大整改

在昨日夜间，滴滴出行正式启动安全大整治，将于9月8日至15日暂停夜间服…

8作业帮、掌门1对1等惹众怒
教育类企业

9月1日，很多人都被央视大型公益节目――《开学第一课》刷爆了朋友圈。

9大公司晨读：刘强东已安全回国
大公司晨读

9月2日，京东官方发布声明称，确认刘强东已回到中国正常开展工作。

10滴滴：确实丢失敬畏之心
滴滴接受检查

滴滴出行创始人兼CEO程维承认，缺乏经验参照，没有足够的敬畏之心。

每日IT极热

焦点热词
游戏本 小米平板2 联想笔记本 华硕笔记本 商务笔记本 戴尔笔记本 联想y50 笔记本导购 苹果笔记本 macbook air OPPO R9 macbook pro iphone6s 华为荣耀7 三星S6 华为mate8 小米4 vivo x6 手机软件下载 快播安卓版 华为Mate9 Pro OPPO R9 Plus