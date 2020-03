大公司晨读：70多部手机搭载高通骁龙865，X60基带手机明年初上市

作者:白璐

高通:70多部5G手机搭载骁龙865,X60基带手机明年初上市

高通今天在总部圣地亚哥召开发布会,正式向全球媒体展示上周发布的第三代5G基带芯片X60,介绍了高通骁龙平台的合作伙伴进展,展示了基于骁龙XR2平台的新一代VR/AR眼罩参考设计。X60采用了5纳米制程,这也是全球首个5纳米制程基带芯片。高通还宣布,已有70多部5G智能手机搭载骁龙865移动处理平台,除了已经发布基于865芯片旗舰新品的三星、小米、vivo iQOO和索尼,还将有Oppo、努比亚、华硕、Realme、Redmi、联想、中兴、夏普等厂商。

苹果要求中国开发者6月30日前提交游戏版号

近日,苹果向广大中国开发者推送了一则公告,要求在6月30日前需提交游戏版号。苹果在公告中称,“根据中国法律,游戏需获得由中国国家新闻出版总局颁布的批准文号。因此,请在2020年6月30日之前向我们提供您计划在中国大陆发布的任何付费游戏或可提供App内购买项目的游戏的批准文号。目前并不清楚已经上架的游戏6月30日前如果没有提交版号是否会做下架处理,有媒体称,但如果这些游戏要处理起来,那殃及的范围将是“行业级”的。

亚马逊开设首个无人日杂零售店,面向社区消费者

据国外媒体报道,亚马逊周二将在西雅图的国会山(Capitol Hill)附近开设首个无人日杂零售店“Amazon Go Grocery”。 这意味着亚马逊正将其无收银员便利店技术推向更大的舞台。与之前的Amazon Go无人便利店主要服务公司员工不同,Amazon Go Grocery主要面向附近的社区消费者。另外,与2018年1月首家面向公众开放的Amazon Go相比,此次在国会山推出的Amazon Go Grocery的面积是其4倍。

员工在家办公毁掉公司数据 微盟公司市值一天蒸发9亿

2月25日消息,港股上市公司微盟集团今日在港交所公告称,SAAS业务数据遭到一名员工“人为破坏”,故障发生后排查发现大面积服务集群无法响应,生产环境及数据遭受严重破坏。截至2020年2月25日12点,微盟集团报5.660港元,跌幅为4.553%。从2月24日至2月25日员工恶意破坏事件的一天时间内,微盟集团市值约蒸发了约9.63亿港元。

荣耀海外发布会:V30 Pro携HMS登陆欧洲市场

荣耀在欧洲举办发布会,推出荣耀V30 Pro手机及9X两款产品,内置了HMS及华为AppGallery应用商店。荣耀实际成了华为走向海外的第一款内置HMS服务手机。这款产品将于3月3日起,在俄罗斯市场首发。据华为的数据,HMS服务及华为App Gallery应用商店的月活跃用户4亿,拥有5.5万个App,已经是全球第三大应用商店,仅次于GooglePlay及苹果App Store。

京东方正为迎接苹果iPhone OLED订单做准备

国内面板生产商京东方(BOE)正在投入巨资,开设并完善仅用于苹果产品的 OLED 模块生产线,这似乎是京东方为获得苹果订单并成为 iPhone 供应商的必要准备。京东方一直在努力从苹果手上争取到屏幕订单,力图成为继三星、LG 之后第三家苹果产品面板供应商。据 ETNews 报道,京东方已经在 OLED 生产线的新工厂和设备上进行了投资,预计将在四川的 B11 OLED 工厂建造 10 条全新生产线专供苹果,不仅如此,该工厂还将提供从面板到模块的整条组装线。