苹果股票再创纪录新高 市值逼近8300亿美元

昨日，苹果公司发布了2017财年第三财季业绩。报告中显示，苹果公司第三财季净营收为454.08亿美元，高于去年同期的423.58亿美元;净利润为87.17亿美元，比去年同期的77.96亿美元增长12%。受财报的影响，苹果股票今日开盘后股价上涨6%，达到历史新高的159美元，这也让苹果的市值接近8300亿美元。

苹果公司第三财季共售出429.2万台Mac，比去年同期的425.2万台增长1%;共售出4102.6万部iPhone，比年同期的4039.9万部增长2%，略微超出华尔街分析师预期;共售出1142.4万台iPad，比去年同期的995.0万台增长15%。汤森路透调查显示，分析师此前平均预期苹果公司第三财季iPhone销售量为4100万部。

苹果表示，下一季度的预计营收将在490亿美元到520亿美元之间，高于分析师的预期。此前汤森路透调查显示，分析师平均预期苹果公司第四季度营收为491.8亿美元。

（ 作者：小悠扬 责任编辑：李正君）