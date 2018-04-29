天极传媒：
天极网
比特网
IT专家网
52PK游戏网
aFocus
全国分站

北京上海广州深港南京福建沈阳成都杭州西安长春重庆大庆合肥惠州青岛郑州泰州厦门淄博天津无锡哈尔滨

产品
  • 网页
  • 产品
  • 图片
  • 报价
  • 下载
全高清投影机 净化器 4K电视曲面电视小家电滚筒洗衣机
焦点关注 IT极热 新闻周刊 在现场 科普频道
您现在的位置： 天极网 > IT新闻

大公司晨读：华为正自研操作系统 百度分拆旗下金融业务

Yesky天极新闻 2018. 04. 29 作者：Apollo 责编：唐富强
我要吐槽

责任编辑

　　【天极网IT新闻频道】传华为正在研发自主操作系统智能手机平板电脑都有

　　据香港媒体《南华早报》援引知情人士消息，中国智能手机厂商华为正在自主研发一款智能手机操作系统，用以取代Android

　　据知情人士表示，在2012年美国对华为和中兴通讯进行调查后，该公司就开始构建自己的操作系统。知情人士透露，这项计划是由华为创始人任正非发起的，并从未被中断，因为它被视作为“最坏情况”做准备的战略投资。

　　该人士还表示，华为自研系统还囊括了平板电脑和个人电脑在内。不过这名知情人士也表示，这款操作系统和Android相比依然有不小差距，因为它没有Android那么多的第三方应用。

　　需要注意的是，报道还称，本周四荣耀品牌总裁赵明在北京举行的全球移动互联网大会期间表示：“这(自研系统)是一个能力和需求的问题。他表示，毫无疑问，华为有能力做到这一点。“但目前我认为这并非必要的，因为我们与谷歌合作密切，并将继续使用其安卓系统。”

　　百度分拆旗下金融业务，启用全新品牌“度小满”

　　4月28日，百度宣布旗下金融服务事业群组正式完成拆分融资协议签署，拆分后新公司将启用全新品牌“度小满”，实现独立运营。百度高级副总裁兼金融服务事业群组总经理朱光将出任度小满金融CEO。

　　与此同时，度小满金融宣布完成超19亿美元轮融，由TPG、凯雷投资集团领投，泰康集团、农银国际等跟投。融资后，度小满金融将持续加大在技术层面的投入，并开放更多平台和技术能力，加大金融生态建设。。

　　百度金融服务事业群组成立于2015年12月，凭借金融科技优势，目前已包括支付、消费信贷、企业贷款、理财、资产管理、征信、银行、保险、交易所等业务框架，并拥有第三方支付、基金销售等牌照，完成了信贷和财富管理平台的打造。

　　独立后的度小满金融，百度将在技术、平台、资源等多个维度与度小满金融保持紧密协同。百度董事长兼CEO李彦宏表示，“在百度AI生态战略下，金融业务‘率先毕业’。这是继爱奇艺上市后百度AI生态的又一里程碑事件。金融业务已成长为该领域的独角兽。”

　　苏宁张近东内部信曝光：为将近4万员工解决住房问题

　　昨日晚间，苏宁董事长张近东针对全体苏宁员工发布了内部信，表示2018年苏宁将继续加大员工待遇福利建设。

　　张近东在信中表示，“苏宁易购商品销售规模同比增长46.33%，成为行业的领跑者。苏宁的发展最终一定要惠及到每一位苏宁人，让大家共享发展成果，创造美好生活。”

　　在2018年苏宁继续加大员工待遇福利建设，推进“1200员工购房资助贷款项目”，为核心员工提供30万元至50万元的购房借款。同时，张近东表示苏宁在全国41个城市提供7500多套宿舍和公寓，为将近4万明员工解决了住房问题。

　　小米自研芯片澎湃S2开始量产：台积电16nm制程工艺

　　4月28日，据台湾《电子时报》报道称，小米公司跟台积电达成了秘密协议，后者将生产澎湃S2处理器，是基于16nm工艺制程，至于何时推出推进还不清楚。

　　报道还援引消息人士消息称，虽然澎湃S2初始订单量并不多，但小米的后续订单可能会随着芯片组开发能力的提高而大幅扩大。

　　结合早前曝光消息，澎湃S2基于台积电16nm工艺制程，依然是八核心设计，内部包含了4个主频2.2GHz的A73和4个主频1.8GHz的A53，内置的GPU为Mali G71MP8，支持UFS2.1和LPDDR4，不支持CDMA网络，性能跟麒麟960持平。

　　摩拜单车组织架构调整：创始人胡玮炜重任CEO 王晓峰卸任

　　4月28日，摩拜董事长王兴和创始人胡玮炜通过内部信宣布新的组织调整，王晓峰卸任CEO出任摩拜单车顾问，创始人胡玮炜将出任摩拜CEO，并任命刘禹为摩拜总裁，向CEO汇报。

　　此前刘禹曾担任摩拜的特别顾问。同时，将组建成立新的智慧交通实验室，致力于为城市提供智慧出行综合解决方案，摩拜联合创始人、原摩拜CTO夏一平将担任负责人，向美团高级副总裁王慧文汇报。

　　王兴与胡玮炜在摩拜内部信中表示，希望通过团队共同的努力，建立起能更好服务于用户的清晰战略、推进更加精细化的运营、投资于核心竞争力的建设，并探索和美团的最佳协同，积极布局未来。

　　此次架构调整中，摩拜称联合创始人王晓峰因个人原因，将卸任CEO，出任摩拜单车顾问。

　　微信回应处理“标题党”新政策：去年就上线了误导类内容处理规范

　　4月28日，多个媒体报道称，微信公众号平台推出封禁违规标题的新政策――只封标题。对此，微信方面回应称，针对微信公众平台的误导类内容，在去年就上线了误导类内容处理规范，五类违规情况的公众号文章会被处理：

　　1、标题使用夸张、惊悚、极端的词语和数据夸大其词;

　　2、标题使用侮辱、煽动、低俗词语，使人不适;

　　3、题文不符、断章取义、偷换概念、歪曲事实;

　　4、标题过多使用无实际意义的标点符号吸引眼球;

　　5、旧闻翻炒故意误导。

　　微信方面表示，被判定为误导类内容之后，用户看到的此类公众号文章标题会带上相关标签，文章转发样式也会进行相应处理。“我们希望通过这一规范，对低质量文章内容的传播进行合理引导，提升用户微信内的阅读体验。在此也呼吁运营者提升内容质量，营造良好的阅读环境。”

作者：Apollo责任编辑：唐富强）
华为P20 PRO(64GB/全网通)产品信息
P20 PRO(64GB/全网通)
报价
图片
评测
  • 屏幕尺寸：6.1英寸
  • 分辨率：2240×1080
  • CPU型号：华为海思麒麟970
  • 4G制式：移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE)
  • 处理器核心：八核+微智核i7
  • 操作系统版本：Android 8.1
  • RAM容量：6GB
  • ROM容量：64GB
  • 电池容量(mAh)：4000mAh
  • 后置摄像头：4000万+2000万+800万
  • 前置摄像头：2400万
  • 指纹识别：支持
  • 查看更多参数>>查看更多产品>>
评论
* 网友发言均非本站立场，本站不在评论栏推荐任何网店、经销商，谨防上当受骗！
今日更新
1提升笔记本续航 教你放大招！
笔记本续航

给各位小伙伴汇总了一下如何提升笔记本续航，关键时刻救你一命！

2晨读：T-Mobile265亿购Sprint
大公司晨读

4月30日，美国第三和第四大移动运营商T-Mobile与Sprint宣…

3为啥华为小米都拿DxOMark说事
DxOMark

尽管现在的智能手机的功能越来越多，但是拍照却始终是用户最关心的手机功能…

4重磅！微信上线“热议话题”
微信热议话题

继出台打击标题党新政策之后，微信公众号现在再次上线了“热议话题。

5晨读：华为正自研操作系统
晨读0429

据港媒报道，华为正在自主研发一款智能手机操作系统，用以取代Androi…

热门文章
1晨读：美国开始向华为“下手”
晨读0226

外媒称，美国司法部正在调查华为公司是否违反美国制裁禁令，和伊朗有私下交…

2晨读：今日头条更名为字节跳动
晨读0425

4月24日，今日头条发内部信确认沿用字节跳动和ByteDance的品牌…

3晨读：中国移动重庆5G试验启动
晨读0424

中国移动重庆公司相关负责人介绍，5G正式商用时间预计在2020年。

4晨读：中国联通公布5G商用计划
晨读0427

中国联通正式宣布：今年将在国内推出16个城市的5G试验网，预计在202…

5晨读：联发科连夜发布辟谣声明
晨读0428

联发科表示，公司目前正积极准备相关文件，申请中兴通讯的货品出口许可证。

6小米6X发布 传说的高配低价？
小米6X

雷军真的是一位性情中人，今天下午，雷军重返母校，发布了新款线下旗舰小米…

7红米6处理器可能要让米粉失望
红米6

近日，工信部出现的代号为M1803E6E的机型，有网友猜测可能为红米6…

8不间断电源和随行颈枕了解一下
户外旅行神器

五一小长假将至，户外旅行神器TORCH 250不间断电源和OSTRIC…

9晨读：华为正自研操作系统
晨读0429

据港媒报道，华为正在自主研发一款智能手机操作系统，用以取代Androi…

10支付宝上线星巴克小程序用星说
支付宝星巴克

今日，支付宝悄然上线了星巴克小程序“用星说”。

每日IT极热

焦点热词
游戏本 小米平板2 联想笔记本 华硕笔记本 商务笔记本 戴尔笔记本 联想y50 笔记本导购 苹果笔记本 macbook air OPPO R9 macbook pro iphone6s 华为荣耀7 三星S6 华为mate8 小米4 vivo x6 手机软件下载 快播安卓版 华为Mate9 Pro OPPO R9 Plus