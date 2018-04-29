大公司晨读：华为正自研操作系统 百度分拆旗下金融业务

【天极网IT新闻频道】传华为正在研发自主操作系统：智能手机、平板和电脑都有

据香港媒体《南华早报》援引知情人士消息，中国智能手机厂商华为正在自主研发一款智能手机操作系统，用以取代Android。

据知情人士表示，在2012年美国对华为和中兴通讯进行调查后，该公司就开始构建自己的操作系统。知情人士透露，这项计划是由华为创始人任正非发起的，并从未被中断，因为它被视作为“最坏情况”做准备的战略投资。

该人士还表示，华为自研系统还囊括了平板电脑和个人电脑在内。不过这名知情人士也表示，这款操作系统和Android相比依然有不小差距，因为它没有Android那么多的第三方应用。

需要注意的是，报道还称，本周四荣耀品牌总裁赵明在北京举行的全球移动互联网大会期间表示：“这(自研系统)是一个能力和需求的问题。他表示，毫无疑问，华为有能力做到这一点。“但目前我认为这并非必要的，因为我们与谷歌合作密切，并将继续使用其安卓系统。”

百度分拆旗下金融业务，启用全新品牌“度小满”

4月28日，百度宣布旗下金融服务事业群组正式完成拆分融资协议签署，拆分后新公司将启用全新品牌“度小满”，实现独立运营。百度高级副总裁兼金融服务事业群组总经理朱光将出任度小满金融CEO。

与此同时，度小满金融宣布完成超19亿美元轮融，由TPG、凯雷投资集团领投，泰康集团、农银国际等跟投。融资后，度小满金融将持续加大在技术层面的投入，并开放更多平台和技术能力，加大金融生态建设。。

百度金融服务事业群组成立于2015年12月，凭借金融科技优势，目前已包括支付、消费信贷、企业贷款、理财、资产管理、征信、银行、保险、交易所等业务框架，并拥有第三方支付、基金销售等牌照，完成了信贷和财富管理平台的打造。

独立后的度小满金融，百度将在技术、平台、资源等多个维度与度小满金融保持紧密协同。百度董事长兼CEO李彦宏表示，“在百度AI生态战略下，金融业务‘率先毕业’。这是继爱奇艺上市后百度AI生态的又一里程碑事件。金融业务已成长为该领域的独角兽。”

苏宁张近东内部信曝光：为将近4万员工解决住房问题

昨日晚间，苏宁董事长张近东针对全体苏宁员工发布了内部信，表示2018年苏宁将继续加大员工待遇福利建设。

张近东在信中表示，“苏宁易购商品销售规模同比增长46.33%，成为行业的领跑者。苏宁的发展最终一定要惠及到每一位苏宁人，让大家共享发展成果，创造美好生活。”

在2018年苏宁继续加大员工待遇福利建设，推进“1200员工购房资助贷款项目”，为核心员工提供30万元至50万元的购房借款。同时，张近东表示苏宁在全国41个城市提供7500多套宿舍和公寓，为将近4万明员工解决了住房问题。

小米自研芯片澎湃S2开始量产：台积电16nm制程工艺

4月28日，据台湾《电子时报》报道称，小米公司跟台积电达成了秘密协议，后者将生产澎湃S2处理器，是基于16nm工艺制程，至于何时推出推进还不清楚。

报道还援引消息人士消息称，虽然澎湃S2初始订单量并不多，但小米的后续订单可能会随着芯片组开发能力的提高而大幅扩大。

结合早前曝光消息，澎湃S2基于台积电16nm工艺制程，依然是八核心设计，内部包含了4个主频2.2GHz的A73和4个主频1.8GHz的A53，内置的GPU为Mali G71MP8，支持UFS2.1和LPDDR4，不支持CDMA网络，性能跟麒麟960持平。

摩拜单车组织架构调整：创始人胡玮炜重任CEO 王晓峰卸任

4月28日，摩拜董事长王兴和创始人胡玮炜通过内部信宣布新的组织调整，王晓峰卸任CEO出任摩拜单车顾问，创始人胡玮炜将出任摩拜CEO，并任命刘禹为摩拜总裁，向CEO汇报。

此前刘禹曾担任摩拜的特别顾问。同时，将组建成立新的智慧交通实验室，致力于为城市提供智慧出行综合解决方案，摩拜联合创始人、原摩拜CTO夏一平将担任负责人，向美团高级副总裁王慧文汇报。

王兴与胡玮炜在摩拜内部信中表示，希望通过团队共同的努力，建立起能更好服务于用户的清晰战略、推进更加精细化的运营、投资于核心竞争力的建设，并探索和美团的最佳协同，积极布局未来。

此次架构调整中，摩拜称联合创始人王晓峰因个人原因，将卸任CEO，出任摩拜单车顾问。

微信回应处理“标题党”新政策：去年就上线了误导类内容处理规范

4月28日，多个媒体报道称，微信公众号平台推出封禁违规标题的新政策――只封标题。对此，微信方面回应称，针对微信公众平台的误导类内容，在去年就上线了误导类内容处理规范，五类违规情况的公众号文章会被处理：

1、标题使用夸张、惊悚、极端的词语和数据夸大其词;

2、标题使用侮辱、煽动、低俗词语，使人不适;

3、题文不符、断章取义、偷换概念、歪曲事实;

4、标题过多使用无实际意义的标点符号吸引眼球;

5、旧闻翻炒故意误导。

微信方面表示，被判定为误导类内容之后，用户看到的此类公众号文章标题会带上相关标签，文章转发样式也会进行相应处理。“我们希望通过这一规范，对低质量文章内容的传播进行合理引导，提升用户微信内的阅读体验。在此也呼吁运营者提升内容质量，营造良好的阅读环境。”

（ 作者：Apollo 责任编辑：唐富强）