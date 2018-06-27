阿里巴巴成立罗汉堂，配合达摩院研究生产力关系

【天极网IT新闻频道】近日，研究机构罗汉堂今天在杭州正式成立，该机构由阿里巴巴倡议，全球社会学、经济学、心理学等多领域的顶尖学者们共同发起，将一起研究与科技创新伴生的社会经济形态变化等课题。

据悉，蚂蚁金服也将支持罗汉堂学者的研究。资料显示，罗汉堂的首批学术委员会的15位成员以经济学家为主，包括6位诺贝尔经济奖获得者，罗汉堂的研究成果将为全社会服务。

谈及倡议成立罗汉堂的初衷，马云称，“科技的高速进步改变了人类社会的方方面面，我们在享受科技带来好处的同时，更要理解科技给社会带来的挑战并思考解决方案。作为一家科技公司，阿里巴巴有责任倾尽全力研究如何帮助社会适应科技进步并迎接随之而来的挑战。”

他还表示，“在今天之前，我希望湖畔大学、达摩院和马云教育基金会比阿里巴巴能够更长久的存在。今天宣布罗汉堂的倡议，我希望罗汉堂也能存在300年。”

值得注意的是，在阿里巴巴倡议成立罗汉堂之前，2017年10月，阿里巴巴还宣布成立达摩院。据悉，达摩院已经开始在中国、东南亚、欧洲、中东、北美等地筹建全球研发中心。

罗汉堂负责人陈龙教授表示，达摩院3年投入1000亿元探索前沿科技，但科技快速进步，总会伴生出经济和社会形态、社会治理、人们生活方式等各领域的变革。总的来说，达摩院是研究解决未来问题的先进生产力，罗汉堂是研究随之而来的生产关系。

（ 作者：stenpan 责任编辑：潘宇）