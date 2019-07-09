2019中国互联网大会：阿里巴巴技术主席说互联网时代才刚刚开始

作者：千年

【天极网IT新闻频道】2019年7月9日，第18届中国互联网大会在北京国家会议中心召开，本次大会的主题是“创新求变再出发 优质发展谱新篇”。阿里巴巴技术委员会主席王坚在大会上作主旨报告。

阿里巴巴技术委员会主席王坚

王坚表示，现有的划分互联网的方式值得深入探讨，他认为现在的互联网仍旧是处于年轻状态，只有当互联网基础设施与人的大脑连在一起才算真正的互联网开始。

王坚表示，他不认可互联网已经进入下半场的说法，所谓的“互联网下半场”其实是讲过去中国20年传统互联网公司进入了下半场，互联网本身仍旧很年轻。目前，互联网几乎已经覆盖到地球的每一寸土地上，进入下半场只是互联网早期的结束。

另一方面，王坚也表示，传统互联网公司担忧互联网时代进入下半场是对的，但是互联网对于人类的影响将会一直持续。

值得注意的是，“互联网时代才刚刚开始”的论点早在2014年就被马云提出。马云认为，未来30年，中国的变革会更大，机会也会更多。世界正从IT时代走向DT(Date Technology)时代，这意味着思想、文化委、社会等方面都会发生很大的变化。互联网时代才刚刚开始，“观念转型”才是成功的起点。

王坚在大会上强调，互联网是非常有价值的东西，是一块黑土地，能够让万物生长。所谓的“智能”其实也是互联网的一部分，比如大数据时代就是互联网的衍生，对人类产生巨大影响。他用互联网对城市形态的改变来举例，通过智能大数据的分析可以对车流进行分析，在交通流量上做好协同，大大改善路况。在停车方面，通过连接互联网让车主第一时间找到空闲车位，对城市资源进行合理利用。

除了以上提出的例子，王坚还认为大数据和云计算，带来的想象空间会更大。