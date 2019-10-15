VIPKID称遭网络黑手恶意攻击 启动法律程序维权

作者：阿桶

【天极网IT新闻频道】10月14日晚，VIPKID公司发表声明，称遭到“网络黑手”谣言攻击，公司已启动法律程序，坚决维护公司及广大用户的合法权益。

10月8日，VIPKID宣布腾讯领投其E轮融资。随后，一张不明来源的微信聊天截图在网上流传，称VIPKID存在“数据造假”、“暴雷”等情况。

VIPKID还在声明中披露了最近的不俗业绩。除了腾讯领投E轮融资的投资已经到账外，在刚刚过去的开学季，VIPKID营收再创新高，达到27亿元。平台小学员数量也已超过了70万人。

以下是声明全文：

《VIPKID针对不实谣言的严正声明》

最近一段时间，VIPKID捷报频传。10月8日，我们正式宣布腾讯领投E轮融资，目前投资已经到账;在刚刚过去的开学季，VIPKID营收再创新高，达到27亿元。平台小学员数量也已超过了70万人。

这些成绩与数字，证明了VIPKID运营状况的良好与健康，以及广大家长朋友们对我们的信任与支持。接下来，我们将继续加大对优质内容、人才和技术方面的投入，为孩子们提供更好的教育产品和服务。

但近日，网络上却出现了大量攻击性谣言，抹黑VIPKID存在“数据造假”、“资金链断裂”等情况。我们调查发现，这些谣言存在“网络黑手”势力在背后推波助澜。对此，我们已启动法律程序，坚决维护公司及广大用户的合法权益。

事实上，从2018年下半年开始，VIPKID就多次遭受网络谣言攻击，手段均为伪造的匿名聊天截图。在此我们呼吁：教育本应是一个健康、阳光的行业，请放弃“黑公关”思维，将更多精力放在提升自身业务水平和服务质量上，为孩子提供一个更好的学习环境。

以下为VIPKID委托律所发布的严正声明：