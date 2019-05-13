大公司晨读：华为P30单月出货量或超200万台；苹果信用卡首曝光

作者：白璐

华为P30单月出货量或超200万台 苹果三星压力巨大

据上游产业链给出消息称，华为P30系列上市已经一个月，其全球出货量一直在迅猛增加，目前保守估计已经超过了200万台，而如果保持这样的势头，那么今年第二季度出货量增长幅度还能维持在50%左右。产业链还透露，目前富士康郑州正在加班加点的赶工P30系列订单，以此来满足华为出货的需求，而两款机型中P30 Pro的受欢迎程度，要比P30更高一些，这也帮助华为可以进一步提高5000元市场的份额。

瑞银：iPhone在中国销量回升，但5月份业绩并不理想

5月13日消息，继两周前苹果公司发布了第二季度财报，日前，瑞银(UBS)分析师Timothy Arcuri发布了一份新的投资者报告，内容涉及中国市场对iPhone的需求。瑞银表示，iPhone的销量在4月份大幅提升。Arcuri表示，4月的iPhone在中国的销量相较去年同期下降3%，但与前几个月相比仍有大幅改善。瑞银表示，过去的四个月，iPhone销量平均下降了66%(这一数据基于政府智能手机销售数据)。

Apple Card实体：苹果信用卡真面目首曝光

爆料达人Ben Geskin今日在Twitter展示了Apple Card实体信用卡的真卡照片，Apple Card实体信用卡完全采用钛合金金属材质制作，卡面设计极为简约，除了合作伙伴的Logo以外就只有EMV芯片。Apple Card信用卡业务将在今年夏天正式上线，其合作伙伴是高盛(Goldman Sachs)，分为电子卡和实体卡，在Apple Wallet当中可以直接申请信用卡账户，成功批核后可以要求下发实体卡。

腾讯最新手游《和平精英》吸金能力惊人，3天狂揽近亿元

腾讯《和平精英》手游于5月8日登陆安卓和iOS平台进行公测，加入了内购功能，推出后迅速登上了iOS游戏免费榜和畅销榜的榜首，据Sensor Tower统计，玩家72小时之内在《和平精英》中充值的金额超过了1400万美元(约合人民币9550万元)。作为对比，在这72小时中，iOS平台的《绝地求生》国际版手游的总收入约为220万美元，《堡垒之夜》手游的总收入约为400万美元。

苹果不想当一家科技公司，它想做另一个宝洁

据外媒报道，苹果不再创新的原因或许找到了：因为它不是一家科技公司!不开玩笑，这可是苹果CEO蒂姆-库克(Tim Cook)说的。据CNBC报道，库克对记者表示，这家位于加州库比蒂诺的公司与其说是一家科技公司，不如说是一家消费品生产商。库克称， “(巴菲特)非常清楚，他不投资科技公司，也不投资他不了解的公司。他完全清楚这一点。因此，他显然把苹果视为一家消费品公司。”

视觉中国：已全额缴纳罚款，公司网站恢复服务

视觉中国昨日晚间发布公告称，自公司主动暂时关闭网站以来，在网信、版权等政府有关主管部门的指导下，公司成立了专项工作组，围绕提高内容审核机制、优化公司版权运营管理等方面，进行了全面自查，并开展整改工作。经过两周多的用户测试，整改已达到预期目标。鉴此，公司于5月12日零点开始恢复网站上线运营，开始向客户全面提供服务。