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积木易搭魔法棒3D扫描仪 降低三维建模成本

yesky数字家庭频道 2018. 06. 27 作者：陈文斌 责编：陈文斌
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　　【天极网IT新闻频道】最近，比较火爆的一个词“虚拟现实”在各行业疯狂席卷。虚拟现实技术从最早应用的军事领域，逐渐扩展到游戏、娱乐、医疗、家居等领域，对此，行业专家纷纷认为，“三维时代”是家居行业发展的新趋势，是O2O之后的又一个发展风口。

积木易搭魔法棒3D扫描仪 降低三维建模成本

　　三维时代立足于三维数据，三维数据来源于三维建模。过去建模有两种方式：一个是手工建模;一个是人工+机器建模。手工建模速度很慢，比如一个沙发，处理完大概需要两三天时间，效果也差强人意。而人工+机器建模费用太高，基本在200-2000之间，如果企业有一千款产品，光建模就得花好几百万，加上耗时时间长，达不到这个日新月异时代的迭代速度。

　　那该如何革命性地提升三维建模的速度，降低成本，提升精度？在科技高速发展的今天，随着建模技术的不断提升，家具行业的诸多痛点正在逐步解决。

　　据了解，传统的手动建模一款家具产品可能需要1-2天，复杂的产品可能需要一周时间;而积木自动化3D建模只要一个半小时，拍摄20分钟加上后期纹理映射一个小时就能实现。由积木易搭自主研发的高精度一体化扫描建模设备―魔法棒3D扫描仪，采用了几何结构+纹理特征混合的自动特征匹配技术、空间编码和色彩编码混合技术，对于一般物体无需黏贴标志点;可同时采集家具精确的三维结构，精度可达0.1mm，实现1:1高保真还原;又可采集真实纹理，进行材质分离;扫描速度快，每秒采集10~15幅点云;自由灵活的手持操作，特别适用于物体不便移动的场景。另外，还辅以有可视化、智能化、专业化、一键式的Ruler WandStudio Pro 3D扫描软件，可实现一键式扫描、处理和成果数据上传发布。

积木易搭魔法棒3D扫描仪 降低三维建模成本

　　魔法棒3D扫描仪可以将现实数字化，3D模型云服务，只需‘模型修整-模型处理-纹理映射-模型渲染-模型发布’五步，就可以一站式打造完整解决方案，通过‘积木易搭’三维建模，实现了费用、时间以及精度上的划时代跨越。

　　业内人士表示，积木易搭用快速高保真建模技术+数字建模工场+3D云设计工具+模型即服务平台四者结合的行业新模式，为消费者提供自己家的虚拟装修场景搭建和家具虚拟展示;为厂家、经销商、家装公司、设计师提供海量的户型素材、模型素材、场景素材，自动化生成软硬装设计，构建成了一个泛家居领域生态圈。

　　目前，积木易搭正集中力量攻克国外垄断的“单帧结构光扫描建模”技术，深入研究业界尚无先例的“纹理自动修复”技术、“高精度SLAM跟踪技术”，全面突破三维扫描建模核心算法及服务平台的技术难题，完成了单帧结构光手持扫描设备的核心算法的研发、硬件设计，并实现了样机的生产和试用。

作者：陈文斌责任编辑：陈文斌）
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