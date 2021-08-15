大公司晨读：苹果为“后门”问题统一员工口径；AMD市场份额达到06年以来最高水平

作者：千年

【天极网IT新闻频道】iOS开始审查用户照片 苹果为“后门”问题统一员工口径

本月初，苹果宣布了一项新政策，将推出名为“neural Match”的新技术，它会在图片上传到iCloud之前进行扫描。如果它找到了匹配的CSAM(儿童X虐待照片)，将会通知审核人员检查。若确认存在儿童色情内容，那么苹果方面将关闭账户，并通知美国国家失踪和被剥削儿童中心。

苹果这一举动受到了儿童保护组织的认可，但是却令用户担忧隐私安全问题。苹果本周给员工下发了最新的备忘录，要求员工在CSAM后门问题上统一口径，强调这一政策只针对iCloud中的CSAM内容，不会容忍被滥用。

5G换机潮来了!国内5G手机销量持续暴涨

近日，中国信通院公布的最新数据显示，今年1~7月，国内市场手机出货量累计2.03亿部，同比增长15.6%。

其中5G手机出货量1.51亿部，占同期手机总量的74.3%，目前国内5G手机累计出货量已经达到3.27亿部。

今年7月，国内市场手机出货量2867.6万部，同比增长28.6%。其中5G手机出货量2283.4万部，占总量的79.6%。上市新机共26款，其中5G手机11款。今年1~7月，国内上市新机共239款，5G手机121款。

AMD处理器市场份额16.9%，实现2006年以来最高水平

8月14日消息 根据外媒Guru3D消息，市场研究机构Mercury Research近日的数据显示，2021年第二季度AMD处理器在 PC市场的份额占比已经达到了16.9%(不含EPYC)。这一数据是自2006年以来的最高水平，同比增长7.3%，环比增长0.8%。

在整个x86处理器市场(含消费级和服务器CPU)，AMD的市场份额达到了15.8%，环比增长0.7%，同比增长4.1%。具体来看，第二季度AMD 在服务器处理器市场的份额为11.6%。

TikTok新增青少年心智推送通知，16 岁以下用户短视频禁止下载

8 月 14 日消息 外媒Neowin报道，TikTok近期列出了一系列措施，以改善其平台上青少年的安全和隐私，也许所有变化中最有趣的是其对推送通知的态度改变。TikTok 称，希望帮助青少年对社交媒体形成一种更健康的态度，以便不影响他们的睡眠。

根据儿科专家和青少年福祉倡导者的建议，如果用户年龄在13-15岁，TikTok将在晚上 9 点后停止发送推送通知，而16-17岁的用户将在晚上10点停止收到通知。希望这一变化能让青少年减少影响，而不是必须对每一个弹出通知做出反应。

特斯拉称马斯克去年零薪酬，2019年只有2万多美元

8月14日消息，当地时间周五电动汽车制造商特斯拉表示，首席执行官埃隆・马斯克去年薪酬为零，而2019年为23760美元。

特斯拉还在一份监管文件中表示，公司首席财务官扎卡里・柯克霍恩去年总薪酬为4660万美元，而2019年的薪酬为2120万美元。