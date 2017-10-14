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华为Mate 10 Lite渲染图再曝:新增蓝色配色

Yesky天极新闻 2017-10-14 13:29 我要吐槽

　　【天极网IT新闻频道】本月16日华为将召开旗下年度旗舰手机Mate 10的发布会。目前关于Mate 10系列心机的大部分消息已在网上曝光。据悉，本次华为将一次性发布3款Mate 10新品：Mate 10 Lite、Mate 10和Mate 10 Pro。

　　今天，以爆料准确出名的大神@evleaks再次在推特曝光了华为新机Mate 10 Lite的高清渲染图和它的新配色――蓝色。


华为Mate 10 Lite渲染图再曝:新增蓝色配色

　　需要注意的是，华为Mate 10 Lite已经在荷兰电商平台Belsimpel悄然上架，售价349欧元(约合人民币2730元)，有黑色和金色两种配色可选。Mate 10 Lite

　　根据Belsimpel给出的信息可知，华为Mate 10 Lite搭载麒麟659八核处理器，采用一块5.9英寸18：9显示屏，分辨率为2160×1080，辅以4GB运存+64GB存储组合，电池容量为3340mAh，支持快充。


华为Mate 10 Lite渲染图再曝:新增蓝色配色

　　此外，Mate 10 Lite还提供背后指纹识别和双摄像头，似乎是1600万像素+1300万像素的组合，没有徕卡标识加持，但是支持4K视频拍摄，而前置摄像头为1300万像素。

作者：Apollo责任编辑：唐富强）
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