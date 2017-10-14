【天极网IT新闻频道】本月16日华为将召开旗下年度旗舰手机Mate 10的发布会。目前关于Mate 10系列心机的大部分消息已在网上曝光。据悉，本次华为将一次性发布3款Mate 10新品：Mate 10 Lite、Mate 10和Mate 10 Pro。
今天，以爆料准确出名的大神@evleaks再次在推特曝光了华为新机Mate 10 Lite的高清渲染图和它的新配色――蓝色。
华为Mate 10 Lite渲染图再曝:新增蓝色配色
需要注意的是，华为Mate 10 Lite已经在荷兰电商平台Belsimpel悄然上架，售价349欧元(约合人民币2730元)，有黑色和金色两种配色可选。Mate 10 Lite
根据Belsimpel给出的信息可知，华为Mate 10 Lite搭载麒麟659八核处理器，采用一块5.9英寸18：9显示屏，分辨率为2160×1080，辅以4GB运存+64GB存储组合，电池容量为3340mAh，支持快充。
此外，Mate 10 Lite还提供背后指纹识别和双摄像头，似乎是1600万像素+1300万像素的组合，没有徕卡标识加持，但是支持4K视频拍摄，而前置摄像头为1300万像素。
- 专访荣耀赵明:千元全面屏旗舰更重均衡
- 专访"智八哥" "AI+客服"行业的机遇和挑战
- 照亮你的美到读懂你的美 vivoX20发布专访
- 格局成就高度 专访金泰克SSD产品经理王江涛
- Bernhard Lang专访:空中摄影师的航拍生活
- 夏普高端访谈:智能电器让家与未来相连
- 《啊VR》ChinaJoy 2017专访蚁视CEO覃政
- 打造了不起的品牌 魅族PRO 7只是开始
- 秉承工匠精神深耕行业 专访可可行HUD黄万周
- 存储行业全面布局 专访江波龙电子王伟民
- 热门畅销才是好选择 主流电源导购推荐
- 专访:拍人像不需要什么大师 OPPO R11就够了
- 发展趋势 Artec3D Leo发布与行业导向
- WWDC17刚开完,苹果股价已经跌了近百亿美元
- 罗技Paolo:Flow技术打破办公空间边界
- 尺寸小但空间大 热门机箱导购推荐
- 3万元12小时全屋智能化 专访南京物联传感
- 如何看待共享单车发展 初期论成败为时尚早