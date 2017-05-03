摩拜单车今日发布五一小长假全国骑行报告

【天极网IT新闻频道】5月3日，摩拜单车发布全国首份《“五一”小长假骑行报告》。

报告显示，小长假期间全国共享单车骑行热度环比提升17.2%，而热门旅游城市的骑行量增幅显著高于一线城市。其中，厦门、杭州、昆明位居全国所有城市骑行量增幅前三甲;天津则以36%的环比增幅，超越北上广深位列一线城市第一位。

今年小长假，全国主要城市天气晴好、适宜骑行，各地市民纷纷走出家门、骑共享单车出游踏青。摩拜单车人工智能大数据平台“魔方”显示，4月29日~5月1日，全国共享单车骑行量比一周前环比增长17.2%;增幅最大的前五大城市分别是厦门(51%)、杭州(47%)、昆明(42%)、海口(41%)、大连(38%)，均为热门旅游目的地。

五一期间，北上广深等一线城市中，骑行量环比增幅最大的城市是渤海之滨的明珠――天津(36%)。由于地势平坦、气候温和、自行车道等基础设施完善，同时市区内又拥有众多人文景观，天津是一座特别适宜边骑边逛的城市，堪称“自行车之城”，五一假期的骑行热度超越北上广深。

摩拜单车大数据显示，北京、上海、广州是五一期间最吸引外地游客的三大旅游目的地，外地用户在这三大城市的骑行量分别增长了9.6%、9.1%以及8.3%。与此同时，“逃离北上广”也成为北京、上海、广州三城小长假期间不约而同的“主题”，海口、厦门、福州、成都、南京、昆明、长沙等城市的外来游客中，来自北上广深四地的游客位居前四。

此外，不同于工作日的日常通勤需求，五一小长假期间，用户骑行共享单车出行的时间段更加平均，目的地更加多样，骑车人群年龄段更加多元。与家人一起骑共享单车出游，成为今年假期的出行新风尚。

京沪居民偏好逛成都 广深居民钟爱海岛游

五一期间，许多人趁着难得的假期出门旅游，已在全国50多个城市提供服务的摩拜单车则成为游客们在异地游览城市风景最适合的代步工具。根据摩拜大数据平台“魔方”统计的用户异地骑行数据显示：最热爱旅游的城市TOP5分别是：北京、上海、广州、深圳和成都;最吸引游客的城市TOP5则分别是北京、上海、广州、成都和厦门。

市内休闲观光成为人们假期骑行共享单车的最主要出行目的。有趣的是，不同城市的消费者对旅游目的地也各有偏好：北京、上海的消费者更偏爱前往成都，享受“慢生活”;海口得益于距离较近，成为广州人的首选度假胜地;深圳人则更多选择前往厦门休闲。

厦门是全国最热门旅游目的地之一。小长假期间，来厦门享受蓝天碧海美景多是来自深圳、上海和福州的游客。此外，厦门以每公里骑行花费7.6分钟的时间，成为全国骑行最慢的城市。

“湘江北去，橘子洲头”。节日期间在长沙，有超过1万消费者骑着摩拜单车前往橘子洲游玩，仅4月29号的骑行游客就超过了3418人次。随停随走的共享单车，让更多市民往返橘子洲更加便捷，也给橘子洲带来了更多的游客。

共享单车让“冷门景点”成新宠

今年五一假期的一大亮点是：方便快捷的共享单车，让人们无论是在本城探索，还是赴异地观光，都能轻松抵达城市的每一个角落，许多城市的传统“冷门景点”焕发新生。摩拜单车大数据人工智能平台“魔方”显示，天津、济南、南京、昆明等多个城市的小众景区假期客流量增长明显，形成新的骑行热力区域。

在南京，慕燕滨江风光带成为仅次于玄武湖景区、夫子庙景区的第三大骑行热门景区。而在天津，4月25日全国首个摩拜主题古镇落户天津北塘，这个充满摩拜元素的古镇在五一小长假迎来了旅游高峰，三天内带来了超过3万人次的骑行，带动了当地的旅游经济。

五一期间，济南老城迎来超过3万人次外地游客的骑行旅游，“单车配古城”成了节日期间刷爆朋友圈的新时尚。曲水亭街、省府东街、鞭指巷等老街在共享单车的带动下人流量明显增多。

位于福州屏山风景区的镇海楼，开园8年来的首次大修完工，5月1日正式复园当天吸引了5000多名市民前来游览。其中，上千市民选择用摩拜单车接驳，避开中心城区主干道拥堵的车流，来到屏山一睹镇海楼的新颜。

在昆明，看“花”观“海”最热门。除了世博园、圆通山、金殿等传统观花景点持续火热外，花之城、古滇文化公园等一些以鲜花、花灯为主题的地方成为新增骑行热点。而以“海”为主题的地方，在海埂、翠湖、滇池等景点，骑着共享单车环“海”游、环“湖”游成为新风尚，以往骑行不多的环湖东路滇池沿线湿地公园成为五一期间昆明的骑行新热点。

早晚高峰延后 北京人“最勤奋”

在五一期间，共享单车承担更多的是游玩和聚会的出行工具，各地的骑行高峰较平日都有所延后。其中，北京依旧是“最勤奋”城市，第一个骑行高峰从平时8点左右延后到10点;而海口则“最悠闲”的城市，骑行高峰出现在晚上18点到21点。

北京的骑行早高峰不仅较平日晚了2个多小时，骑行热门区域也和平时大不相同，节日期间集中在大红门、朝阳大悦城、大望路、奥林匹克森林公园等地，骑行成为游玩、购物、聚餐的“标配”。

相比之下，作为骑行“最悠闲”的城市，海口的骑行高峰从傍晚18点开启，一直持续到21点达到峰值。万绿园、人民公园、假日海滩等景点等备受外地游客喜爱。这可能是受到游客占比较高、出行时间分散的影响，且海口天气较为炎热，适合傍晚以后再出门。

尤其值得一提的是，广州在小长假期间成为“最爱骑”的城市，共享单车骑行量较平日快速增长34%，高峰时段由下午14时一直持续到晚上23时，广州塔、体育西商圈、北京路商圈、荔湾广场等地是热门骑行区域。

城市个性：北京上海爱购物 深圳厦门很浪漫

摩拜单车人工智能大数据平台“魔方”显示，五一期间北京、上海的骑行热点多在商圈：北京集中在三里屯、朝阳大悦城、大望路商圈、大红门商圈附近，而上海集中在城隍庙、外滩、南京路、人民广场、新天地等热门商圈。

相比之下，深圳和厦门的骑行目的地多在公园、环岛路周边，是休闲浪漫城市。深圳骑行热门区域集中在福田莲花山公园、笔架山公园、南山大沙河公园、欢乐海岸等附近，骑行高峰在16点至20点，骑车游玩公园放松身心成为假期深圳人最爱的选择。此外，深圳还以 3.13公里的平均骑行里程，成为五一期间平均骑行距离最长的城市。

厦门的骑行热力地区，集中在最厦大西村、环岛路、胡里山炮台公园、五缘湾湿地公园等地，人们偏爱享受假日悠闲的午后。晚上七点，骑行人流回流到曾厝、沙坡尾附近。

而在主打慢生活的成都，除了赏花踏青的公园外，写字楼集中的区域，如天府三街、天府五街以及提督街赛格广场一线骑行热度不减，不知是不是在这些区域的上班族过了真正意义上的“劳动”节。此外，成都以超过47.7%的女性用户在假期骑行，成为女性用户骑行最多的城市，北京和上海分别以45.7%和43.3%位居第二、第三位，荣获“最温柔城市”前三甲。

长沙是典型的“夜游之城”。每天从晚8点开始，解放路都会成为长沙热力图上最耀眼的星带。小长假三天，不到2公里的解放西路，迎来了超过9千次摩拜客的穿梭。尤其是凌晨2点后，骑行频次仍处于全国较高水平，成为最有活力的“不夜城”。

（ 作者：阿桶 责任编辑：曾宪勇）