【天极网IT新闻频道】 2017年10月14日IT热点新闻：

1、今日凌晨，据路透社消息称，高通就苹果公司在中国市场销售和制造iPhone提起诉讼，要求禁止后者在中国市场上销售和制造iPhone。

2、日前，魅蓝李楠在煤油粉丝群里表示，魅族将在未来开设魅蓝3C综合店，具体将销售魅蓝全系手机加配件。这也就意味着，魅蓝品牌将在线下完全与魅族相分离。

3、据Twitter网友爆料，在Windows预览版本中，微软小娜(Cortana)将掌握一项名为“Follow Me”的新技能。这项技能可以理解为“语音教学”，不过并非单一的指导用户完成系统设置或者某一款应用的安装。

4、昨晚，微博CEO@来去之间又放出了一张截图，显示在微博转发页面，赫然多了一个“快转”，他还配上了一个无比惊讶的手绘表情。

5、今天金立官方微博表示，为了带给大家更“全面”的惊喜，原定10月16日在深圳直播的金立M7超级发布会将延期至11月下旬，届时金立M7将率领全面屏的其它兄弟们一同亮相。



每日IT极热:高通要求国内停产销售iPhone

高通发起最狠诉讼 国内禁止销售和制造iPhone

今日凌晨，据路透社消息称，高通就苹果公司在中国市场销售和制造iPhone提起诉讼，要求禁止后者在中国市场上销售和制造iPhone。

据了解，从今年1月开始，高通与苹果公司就开始了漫长的专利官司诉讼。事情的起因是高通公司对采用了高通芯片的每部iPhone收取18美元的成本费，还要求收取了售价5%的费用。对此，当时的美国联邦贸易委员会(FTC)曾指出，高通强迫苹果公司使用它的基带芯片，而由此收取高额的专利使用费用。



高通发起最狠诉讼 国内禁止销售和制造iPhone

随后苹果便一纸诉状进行了反击，称其并没有诉讼的根据，属于歪曲事实，并向高通索赔10亿美元。随着纠纷的不断升级，苹果不仅一直扣发高通的专利使用费，并要求其他供应商同样也不要对高通进行专利使用费的支付。

不知道本次诉讼是否会影响苹果新品iPhone X在国内的发售。我们将持续关注后续消息报道。

【新闻原文】

彻底分家!魅蓝或将推出新域名官网和线下店

日前，魅蓝李楠在煤油粉丝群里表示，魅族将在未来开设魅蓝3C综合店，具体将销售魅蓝全系手机加配件。这也就意味着，魅蓝品牌将在线下完全与魅族相分离。



彻底分家!魅蓝或将推出新域名官网和线下店

据知情人士透露，目前魅族内部正在筹划将魅族产品与魅蓝产品进行独立销售，具体来说魅族将会有自己的独立官网，并会采用新的域名。也就是说，今后你在魅族官网将不会再看到魅蓝的相关产品。

值得一提的是，目前，meilan.com的域名在一家厦门的公司手中，还不能确认魅蓝官网的域名是否就是meilan.com。

【新闻原文】

微软Cortana将学会一项新技能：Follow Me

据Twitter网友“Walking Cat”爆料，在Windows预览版本中，微软小娜(Cortana)将掌握一项名为“Follow Me”的新技能。这项技能可以理解为“语音教学”，不过并非单一的指导用户完成系统设置或者某一款应用的安装。



微软Cortana将学会一项新技能：Follow Me

在网友展示的演示片段中，通过Cortana帮助完成了连接蓝牙外设的操作。当然这项功能究竟是否会出现在正式版的系统中目前还不能确定，我们需要耐心等待秋季版Creators更新。

【新闻原文】

微博CEO再曝新功能"快转" 或是会员专享功能

继微博曝光出将新增“微博发布内容后可编辑”、“博主对评论的先审后放”两大功能后，微博又被曝出将增加“快转”功能。

昨晚，微博CEO@来去之间又放出了一张截图，显示在微博转发页面，赫然多了一个“快转”，他还配上了一个无比惊讶的手绘表情。



微博CEO再曝新功能"快转" 或是会员专享功能

目前可知该功能与转发不同，应该是一个独立的功能，但微博CEO并未公布这一新功能究竟是做什么的。不过从字面上看应该是快速转发的简称，或许是选择后会在后台将微博转发出去，而不出现编辑框，用户可以继续浏览。

如果真是这样那就很方便转发党了，要知道，Twitter、Facebook早就有了类似功能，QQ空间也有个秒转。

【新闻原文】

金立M7超级发布会延期:或有多款全面屏新品

早前金立集团副总裁俞雷在微博发文称，金立也将于10月16日联合深圳卫视举办超级发布会，引发了大家的热切关注。毕竟金立也是有冯小刚、徐帆、柯洁、薛之谦、吴刚、刘涛等大咖明星。

不过今天金立官方微博表示，为了带给大家更“全面”的惊喜，原定10月16日在深圳直播的金立M7超级发布会将延期至11月下旬，届时金立M7将率领全面屏的其它兄弟们一同亮相，惊喜真的不止一点点，敬请期待。



金立M7超级发布会延期:或有多款全面屏新品

随后金立集团副总裁转发了这条微博，并表示“全面全面屏”。

也就是说，金立今年的新机不止于金立全面屏手机M7，而是还将有新的全面屏手机面世。再结合早前金立董事长刘立荣在M7品鉴会后接受媒体采访时透露的消息，未来金立手机将全面转向全面屏，而且低中高端全面覆盖。

【新闻原文】

（ 作者：Apollo 责任编辑：唐富强）