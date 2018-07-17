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支付宝电子身份证试点地新增至19城，超600万人申请

Yesky天极新闻 2018-07-17 09:25 我要吐槽

　　【天极网IT新闻频道】随着移动支付走进我们的生活，智慧生活成为了新的生活方式。今年4月份，支付宝在衢州、福州和杭州三个城市开启了网证试点。用户可以在支付宝中生成一个身份证的电子副本，在部分场景下直接代替实体证件完成身份验证的工作。

支付宝电子身份证试点地新增至19城，超600万人申请

　　近日，支付宝电子身份证的试点范围进一步扩大，增加了江西全省、襄阳、台州等地，覆盖到了19个城市。据支付宝官方统计，现在申领电子身份证的用户数量已经超过了600万人。

支付宝电子身份证试点地新增至19城，超600万人申请

　　申领过后，支付宝的电子身份证会放在APP中的卡包中，使用时需要通过刷脸或指纹完成验证，防止出现手机丢失后导致身份信息泄露或被冒用的情形。不过，需要注意的是，目前身份证的网证功能，现在还处于试点状态，现实中适用的场景非常有限。

支付宝电子身份证试点地新增至19城，超600万人申请

　　在参与试点的城市里，支付宝电子身份证只能用于公安巡逻盘查、特定酒店登记、指定加油站等非常狭窄的使用场景。而办理手机卡、银行卡、护照等对实名认证要求比较的业务，依然需要使用实体身份证。

支付宝电子身份证试点地新增至19城，超600万人申请

　　按照支付宝官方的说法，未来电子身份证的使用场景有望覆盖到酒店网吧登记、飞机高铁出行、物流快递等，届时人们对实体身份证的依赖会进一步降低。

作者：stenpan责任编辑：潘宇）
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