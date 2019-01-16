大公司晨读：任正非罕见接受外媒采访 表示2019年营收增速低于20%

【天极网IT新闻频道】任正非罕见接受外媒采访：2019年营收增速将低于20%

对于华为公司的结构，任正非接受采访时重申，华为完全是由其员工所有，股东近9.7万人。而且，没有任何外部实体持有华为的任何股份。

华为创始人任正非

任正非表示，2019年对于华为来说将是艰难的一年，营收增速可能会降到20%以下，全年营收目标为1250亿美元。任正非还强调，华为不是一家上市公司，不太在意漂亮的资产负债表。只要他们能满足员工的需求，他相信华为就会有未来。

苹果翻盘 德国一法院驳回高通专利侵权诉讼

昨天晚间，德国一法院今日驳回了高通公司起诉苹果公司侵犯其专利的指控，使得苹果在与高通的专利诉讼大战中扳回一局。

驳回了高通的这起诉讼的是德国曼海姆地方法院，法院称苹果智能手机所使用芯片并未侵犯高通的专利。对于该裁决，高通表示将提起上诉。因为去年12月，高通在德国慕尼黑地方法院刚刚赢得了一起诉讼，使其得以执行一项禁止在德国销售旧版iPhone的禁令。

美团低调上线“送菜到家”服务：最快30分钟送达

随着在线购物和线下商超合作的愈加密切，如今很多人买菜都是直接在手机APP上下单。近日，美团低调上线了“美团买菜”，以“生鲜电商”和“社区化服务”为切入口，为消费者提供买菜配送服务。

从官方介绍来看，美团买菜采取App+便民服务站模式，为社区居提供送菜到家的一个服务。覆盖水果、净菜、水产、粮油速食、家居个护、企业茶歇等日常商品，最快30分钟送达。

抖音：国内日活用户突破2.5亿 月活破5亿

刷抖音、拍视频如今已经成了全民嗜好，抖音的用户规模也是急剧膨胀，虽然面临不少竞争对手但依然属于鹤立鸡群的状态。

2017年年中的时候，抖音在国内的每日活跃用户数就超过了1.5亿，月活超过3亿，而到了去年10月份，抖音日活、月活分别超过2亿、4亿。

在昨日举办的多闪APP发布会上，抖音总裁张楠宣布，截至2019年1月初，抖音在国内日活突破2.5亿，月活突破5亿。

爱奇艺、腾讯视频会员规模即将破亿 有你吗？

根据爱奇艺2018年三季报披露，平台会员规模已经突破8000万，比2018年第二季度数据增加1360万，付费会员增速创造了全球单季度视频会员增长最高记录。

与此同时，腾讯视频会员规模也在2018年第三季度突破8000万，比2018年第二季度数据增加800万。

有分析师认为，根据过去的增长速度，预计爱奇艺、腾讯视频等平台的付费会员可能在2019年上半年突破1亿，行业即将进入会员上亿时代。

2019猪年春节支付宝集五福活动官宣：1月25日开扫

昨日上午，支付宝方面宣布，2019年春节(猪年)集五福的活动将于1月25日开启(腊月二十)，一直持续到2月4日(大年三十)。

支付宝幽默的表示“不管外面的世界怎么变，五福不会变，你们熟悉的支付宝不会变。我们在一起，就是福!下周五见! ​​​​”。

（ 作者：冰告 责任编辑：黄浩）