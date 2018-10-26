不止滑盖全面屏的小米MIX3，如何诠释“一面科技，一面艺术”？

【天极网IT新闻频道】今天，小米在故宫发布了小米MIX3，不出大家所料，又是一场“只剩公布价格”的新机发布会。那我们闲话少说，来看看今天发的这个小米MIX3到底怎么样。

首先还是来说说这款手机基本的情况。重头戏当然还是大家已经了解的“滑盖全面屏”。雷军在发布会上表示，小米在很早之前就已经把各种全面屏的方式想了一遍，也申请了专利，最后作出了这款滑盖全面屏。

小米MIX 3屏占比93.4%，纵横比19.5:9的三星AMOLED屏幕，采用磁动力滑轨，按照雷军的说法是“寿命可以达到30万次”。这是什么概念呢？以往我们普通的弹簧滑盖手机寿命是10万次，但是小米MIX3可以充当我们的“解压神器”，反复把玩。

在滑盖交互方面也是很人性化的，其中最受关注的就是内置的5种魔性滑盖音乐，用户也可以自定义个性化音效。还可在滑动时调出工具抽屉，内含常用系统功能快捷入口，也可自定义呼出任意APP，滑动屏幕即可随时跳转。玩游戏时，滑屏操作还能启动游戏助手，实现一键截图、录屏、屏蔽消息提醒等功能，还可悬浮显示微信等聊天工具，游戏中也可以同时回复消息。

除了设计上滑盖全面屏让人耳目一新外，小米MIX3的重点放在了拍照上。小米MIX3采用前后旗舰双摄，与小米8相同的1200万后置旗舰双摄硬件模组，主摄为索尼IMX363传感器，支持Dual PD极速对焦，1.4μm大像素夜拍更清晰明亮。这次雷军不免俗的又拿出来了DxOMark的评分，DxOMark的评测中给出了小米MIX3拍照108、总分103的成绩，位居全球前三。

小米MIX3的手持超级夜景功能也成为了亮点之一。在小米MIX3的相机中，利用AI智能测光、多重长曝光、硬件多维多帧降噪、四轴光学防抖以及AI防抖自动校准等8项黑科技让夜晚拍照的成片率更高。

发布会现场，雷军将其样张与华为P20 Pro对比，发现在夜拍中，华为P20 Pro会出现过曝的现象，可小米MIX3表现很好。另外，小米MIX3还支持960帧慢动作拍摄，搭配的AI智能配乐功能可自动分析视频拍摄内容并智能匹配背景音乐及音效，这点就让天妹很心水了。

至于前置双摄，小米MIX3采用了市面最高像素传感器索尼IMX576，2400万+200万的配置，可以实现在自拍时精准识别画面层次。另外，支持前置视频实时虚化，这回喜欢直播的小伙伴也能感受到背景虚化了。

当然还有一些小的亮点，小米MIX3新增了独立的AI键，长按可以召唤出小爱;小爱可以根据用户的声音大小调整自己的音量;小米MIX3随包装赠送10w无线充电;在通话中，如果音量已经满格依然感觉听不清，小米MIX 3可以通过再向上按一次音量键启动超级听筒音量模式，音量可再提升27%左右。

最后价格方面，6GB+128GB版本售价3299元，8GB+128GB版本售价3599元，8GB+256GB版本售价3999元。

这场发布会还有一个不可忽视的版本，就是和故宫合作的“小米MIX3故宫特别版”。特别版其实就是在宝石蓝版本的基础上增加“中国独角兽”獬豸纹样，另外拥有10GB内存配置。10GB+256GB故宫博物院特别版售价4999元。

最后让我们来看看现场的上手体验。

屏占比高达93.4%，从视觉感受上来说很不错，不过遗憾的是虽然没有了刘海和下巴，但是我们还是能看到“大黑边”。

向下推的时候，能明显感觉到“阻尼感”，就是有点费劲，多滑几次之后可能手感会变好。

推开之后进入的是前置相机界面，你能看到自己的大脸。这个从推开到相机页面显示的过程需要一段时间，大概要2-3秒，反应速度还有待提升。





在相机拍照的界面，有“慢动作”一栏，可以拍摄雷军所说的“960帧慢动作”，不过这个因为现场时间有限，并没有做体验。

在小米MIX3的左侧有独立的AI按键，可以召唤出小爱同学，长按之后会出现如下的界面显示，应该是很方便的操作了，就是不知道，一些总喜欢调戏小爱的小伙伴们，这个按键会不会很快坏掉。

这次发布的小米MIX3搭载的还是后置指纹，并没有出现屏下指纹的版本，即使在故宫特别版也没有用上，这也是很多网友失望的一点，后置双摄的“红绿灯”设计也让一些消费者表示“审美无感”。不过，滑盖全面屏的设计，加上骁龙845的配置和全球前三的拍照功能，3299起的价格还是比较良心了。后续如果有机会，天妹会为大家带来详细的评测体验!

特别奉送美拍图：

（ 作者：天妹 责任编辑：王卉竹）