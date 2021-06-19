大公司晨读：微软计划在中国新增四个数据中心；朱海舟官宣就职一加手机产品经理

作者：白璐

彭博社：微软计划在中国新增四个数据中心，扩张亚洲云服务业务

据彭博社报道，近日有知情人士称，微软计划在未来几个月在中国新建四个数据中心，增强云服务能力，以扩展其在整个亚洲的云服务业务。微软云服务在中国的扩张速度非常快，在今年3月微软就宣布了其新增数据中心的计划，目前其在中国已经有了六座数据中心。根据微软引用的一份文件显示，中国的云计算市场预计将在2023年增长到460亿美元。

朱海舟官宣就职一加手机产品经理，愿成为Smartisan合作桥梁

有消息称字节跳动新石实验室产品负责人朱海舟离职，下一步即将加盟OPPO旗下的一加并负责软件产品研发，相信一加手机软件未来会更好。朱海舟本人现已发表就职声明。他怀揣着对智能设备的痴迷来到一加，今天是他就职第一天。相信世间所有的相遇都是久别重逢。未来若有机会的话，他将义无反顾地为Smartisan的合作搭建桥梁。

库克称未来iPhone不再消耗地球资源：采用回收再利用材料生产

据媒体报道，日前，在VivaTech 2021峰会上，苹果CEO蒂姆•库克(Tim Cook)表示，未来新iPhone的生产不再消耗地球资源，将依靠可再生资源制造。库克表示，苹果公司目前已经是碳中和企业，并且在几年前就已经做到了这一点。现在要做的是进一步拓展人们对碳中和的理解，并希望在2030年前实现从供应端到用户端的整条链的碳中和化。

三星正寻求雇佣前苹果和AMD工程师设计定制CPU

三星关闭了其内部的CPU设计部门，因为Mongoose内核与ARM设计相比表现不佳，高通公司几年前就停止使用定制内核。但现在情况正在发生变化。一份新的报告称，三星正在寻求苹果和AMD的前CPU工程师，其中一位是苹果定制芯片组开发的主要参与者。该工程师要求完全控制自己的团队，并选择将哪些员工带入上述团队。

台积电回应将与索尼等日企合资建厂：目前以材料研发中心为主

此前有消息称台积电正考虑在日本西部的熊本县(Kumamoto Prefecture)建厂，预计将成为台积电在日本的第一家芯片制造厂。据台媒报道，台积电对此前流传的“将与索尼、丰田与三菱电机合资在日本建厂”表示不予置评。不过有提到，目前是以在日本设立材料研发中心为主，扩展3D芯片材料研究，已成立100%持股子公司，地点选定日本茨城县筑波市，预计今年完成。

爱回收登陆纽交所：定价14美元/股，募资规模2.61亿美元

二手消费电子产品交易和服务平台万物新生(爱回收)集团正式登陆纽交所。股票代码“RERE”，定价14.00美元/ADS，募资规模2.61亿美元，连同超额配售权发行股份，市值为36亿美元。目前，万物新生集团旗下业务线包括爱回收(二手3C产品C2B回收平台)、拍机堂(二手3C产品B2B交易平台)、拍拍(二手优品B2C零售平台)及AHS Device(海外业务)等。