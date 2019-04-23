中国联通宣布在7个特大城市实现5G覆盖 5G将给老百姓带来什么？

作者：千年

【天极网IT新闻频道】2019上海5G创新发展暨中国联通全球产业链合作伙伴大会4月23日在上海举行。中国联通正式公布了旗下5G全新品牌标识5Gⁿ，并且宣布将联合高通以及努比亚、一加、OPPO、vivo、小米和中兴多家OEM厂商共同支持中国联通5G建设。

联通发布5G全新品牌标识5Gⁿ

今年是5G网络商用元年，国内三大运营商都在为5G商用做最后的准备，而今天中国联通率先公布了旗下5G全新品牌标识5Gⁿ，这一品牌标识的主题口号是“让未来生长”。

“网络已经准备好了!”在“2019上海5G创新发展峰会暨中国联通全球产业链合作伙伴大会”上，中国联通董事长王晓初宣布。他介绍说，5Gⁿ标识的n代表了5G的多场景应用和无限可能，比如融媒体、智慧医疗、智能网联、智慧教育、智能制造、智慧体育、智慧安防、泛在低空等。

2019上海5G创新发展暨中国联通全球产业链合作伙伴大会

会上，中国联通还宣布已经在北京、上海、广州、深圳、南京、杭州和雄安七个城市城区部署连续覆盖的5G网络，并将在33个城市实现热点区域覆盖，在n个城市定制5G网中专网。

值得一提的是，中国联通宣布将联合高通以及努比亚、一加、OPPO、vivo、小米和中兴多家OEM厂商共同支持中国联通5G建设，上述厂家都将会推出采用高通骁龙855、高通骁龙X50 5G基带以及高通射频前端方案。

5G智能手机

王晓初在会上还建议终端行业共同努力推进5G终端普及，实现5G手机价格民众化，手机通用化，用户选择5G手机不需要再选择制式。

毫无疑问，从“2019上海5G创新发展峰会暨中国联通全球产业链合作伙伴大会”传达的信息来看，5G时代马上就要到来，并且彻底改变我们的生活。

5G来了！

那么5G时代的到来会给我们的生活带来哪些翻天覆地的改变呢？

5G作为第五代移动通信网络，通俗讲，带来的是更高的带宽速率、更低更可靠的时延和更大容量的网络连接。仅以传输速率而言，5G的速度有可能是4G的百倍甚至更多，峰值甚至可达每秒20Gb。

更高的带宽速率、更低更可靠的时延和更大容量的网络连接首先带来的是“云端化”快速发展和普及。高速、低时延、巨量规模的容纳度足以将信息送至云端，取代智能手机、PC等终端设备的存储空间。

5G

当一切云端化，云游戏，远程医疗，无人驾驶等逐渐兴起，生活能到达的自由空间，和商业领域能触及的发展空间，都比我们想象的更辽阔。

仅以“云游戏”为例，云游戏可以让你在全球任何地点都可以畅玩3A主机游戏，只要你的网络状况良好。目前，谷歌云游戏平台Stadia、腾讯云游戏平台START等都在致力于让玩家摆脱设备的限制，使用智能手机既可以低时延畅玩大型游戏。

腾讯云游戏平台START

另外，5G还将带来全新的视频通话模式：全息视频通话。5G技术配合3D全息投影，可以让通话的另一方瞬间来到你面前。通过对动态的真人三维重建，利用超高速5G网络传输，全息视频通话可以让相隔万里的双方，看清对方的一举一动一颦一笑。

此外，5G低时延的特性将会彻底引爆VR产业的发展。当前VR设备的延时常常会超过20毫秒，使用户常感到头晕目眩，而5G的低时延特性将会解决这个障碍。此外，5G网络低时延、全在线的属性可以让今后的计算可以在不同的地方处理，这样对本地计算的要求在降低，成本就能降下来，VR的头显就可以做得非常轻、非常薄。

5G+VR

当5G+VR+购物结合后，通过VR技术对真实场景进行1:1的还原，立刻将自己切换至另一个时空可感知可交互的立体购物世界。以5G技术的依托，我们将打破时间和空间上的限制，让虚拟的购物世界，带给我们从视觉、听觉到触觉真正意义上的一次“逛街”。

可以预计的未来，5G将会彻底改变各行各业，赋予各种商业场景新机遇。而作为消费者的我们，5G将会带我们进入万物互联的时代，我们的生活自由度和丰富性将会飞升到难以想象的局面。