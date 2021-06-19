科大讯飞618战报出炉，整体销售额同比增长108%

作者：阿桶

【天极网IT新闻频道】科大讯飞正式发布今年618战报，凭借AI硬件狂飙猛进，销售额同比增长108%。618作为全年规模最大、促销力度最强的两大电商狂欢节之一，既是AI智能硬件产品硬实力的“竞技场”，也是AI消费者行业未来发展趋势的“晴雨表”。作为国内AI领军企业，在今年618大促中科大讯飞战绩喜人。

基于办公场景的全栈产品构建，讯飞在AI办公赛道持续领跑。作为讯飞的王牌产品，讯飞智能录音笔荣获京东、天猫双平台录音笔品类销售额连续三年冠军。这一成绩与讯飞智能录音笔的强大功能密不可分，在讯飞语音转写技术加持下，讯飞智能录音笔可以一站式解决录音、输出、转写、储存等多种需求，并针对不同的人群需求提供从便携款无屏转写录音笔A1、B1、腕式录音笔R1，到入门款带屏智能录音笔H1、SR101和SR302，旗舰款大屏智能录音笔SR502和SR702、再到尊享版SR901等全线机型可供选择。



讯飞智能录音笔SR502

讯飞智能办公本X2作为一款拥有智能语音识别、智能语音合成、智能手写识别等人工智能核心技术，面向职场人群而研发的大尺寸墨水屏智能硬件设备，在此次618大促中同样备受关注，连续三年霸榜京东、天猫双平台电纸书品类、单品国内品牌销售额冠军。



讯飞智能办公本X2

前不久消博会上重磅发布的全新讯飞双屏翻译机，在京东、天猫双平台荣获翻译机品类、单品销售额连续五年冠军。背靠科大讯飞核心AI技术能力，讯飞双屏翻译机集成了新一代语音识别、机器翻译、语音合成、OCR、多麦降噪等自研技术，让核心翻译能力全面提升，同时创造性地推出4.1英寸+2.2英寸主客双屏显示交互的新形态，让交流效率成倍提升。



讯飞双屏翻译机

此外，讯飞智能鼠标凭借黑科技加持，在京东、天猫双平台取得了智能语音鼠标品类销售额连续三年冠军。讯飞智能鼠标搭载讯飞语音识别引擎，支持普通话、英语及23种中文方言输入，每分钟语音输入高达400字，准确率更是超过98%，只要动动嘴就能轻松“打”出大段文字，还支持28种语言实时翻译，跨语种沟通从此无障碍。



讯飞智能鼠标Lite

而基于在学习智能硬件场景的不断开拓，令讯飞在AI学习赛道高速增长。今年，凭借明星产品的强大吸引力，实现了AI学习产品销售额同比增长706%。据悉，讯飞智能学习机X2 Pro是一款面向全学段的学习产品，它涵盖了小学、初中、高中12年全阶段的学习内容，并搭载了新一代的个性化精准学习系统，帮助各个年龄段的学生拥有全方位的学习资源，告别盲目刷题、快速找到加分项。另一款面向K12群体的AI+学习的智能硬件产品――讯飞扫描词典笔针对英语生词学习过程中的听、说、读、记全流程需求，设计了对应的创新功能，让学习更轻松、更高效。



讯飞扫描词典笔(左)讯飞智能学习机X2 Pro(右)

今年618取得的不俗成绩，充分展现了科大讯飞的品牌影响力和不容小觑的产品号召力。这样优异的成绩一方面源自讯飞具有创新性的多重营销模式，另一方面则得益于讯飞始终坚持的源头核心技术创新。正如科大讯飞消费者事业群常务副总裁赵翔在此前举办的半年度媒体沙龙上所说的那样：“讯飞希望从技术中来，到产品中去，做有温度的AI产品，让全世界消费者共享AI价值。”