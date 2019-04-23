这E天：联想Z6 Pro正式发布；小米9完全开放购买

作者：Defsoul

当当李国庆：只要聊10分钟就能让90后00后在我怀中哭泣

“吹个小牛，我现我现在跟90后、00后确实可以无障碍的沟通啊，如果一对一的聊天儿不需要喝酒，聊十分钟就可以让90后或00后在我怀里哭泣。”当当网创始人李国庆表示，接触时间长了，你自然就会用他们的语汇语境，接触时间长了，你看我发的那些文字也充满了二次元。

把人聊哭，你对无障碍沟通是不是有什么理解？

联想刘军：收购摩托罗拉后实现盈亏平衡

联想Z6 Pro 终于正式发布了，据了解，联想 Z6 Pro正面采用了 6.39 英寸三星 AMOLED 屏幕，分辨率为 2340×1080，支持 DCI-P3 色域、HDR10 和全程 DC 调光。水滴屏内为一颗 3200 万像素的前置镜头，屏幕的下方则是配置了第六代光学指纹。此外，联想集团执行副总裁中国区总裁刘军表示，联想手机业务在收购摩托罗拉之后，终于做到了盈亏平衡，不再亏钱了。

摩托罗拉手机现在还有人问吗？

三星推迟手机发布会时间

三星全球官方官网刊登公告，表示美国地区的 Galaxy Fold 上市计划将会被推迟，并需要数周时间进行调查和修补。三星表示，初步的调查结果显示，Galaxy Fold屏幕破裂可能与顶部和底部暴露的铰链区域影响有关。还有一个问题是，在设备内部发现的“物质”影响了显示性能。未来三星将会进行进一步调查并修复，争取在产品上市开售之前解决上述问题。

毕竟是首个量产，支持进步

小米9完全开放购买

虽然雷军曾在发布会上一再表示小米9备货充足，但是线上首销却仅用53秒就全部售罄，被网友开玩笑称“重新定义现货”。不过最新消息显示，小米官方宣布小米9已经完全开放购买，全面现货供应了。

是不是再过不久又可以看到一波销量大字报了？

马云：腾讯像阿里巴巴的伴侣一样

近日，2019中国绿公司年会在敦煌召开，马云在演讲中表示，没有腾讯，阿里巴巴就不会不断调整自己，不断完善自己。马云说：“今天中美的竞争比我们想象的难，但最难的还是我们(这些企业)，这也说明了过去两百年来，美国第一次真正把中国当作了竞争对手。今天腾讯是阿里巴巴的竞争对手，没有腾讯，就不可能会有阿里巴巴今天的不断进步，对腾讯来说，阿里巴巴也是如此。所以对阿里巴巴来说，腾讯像个伴侣。 ”

我总觉得这是一场虐恋。