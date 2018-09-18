iOS 12正式开放升级 值不值得升？变板砖怎么办？

【天极网IT新闻频道】早在6月份的WWDC 2018大会上，苹果就首次宣布了iOS 12，经过了3个多月的测试后，现在苹果终于发布了iOS 12正式版，感兴趣的用户现在就已经可以开始升级了。

于是，不少用户又来问了，iOS 12值得升吗？我的手机可以升吗？升级会不会变板砖？

iOS 12更新内容

根据苹果官方的介绍，iOS 12在流畅度和功能上都有不小的改进，且特意强调了针对老机型的特别优化。iOS 12使相机的开启速度最高提升70%，键盘显示速度最高提升50% 。此外，苹果在iOS 12中还推出了通知栏分组功能、防沉迷系统、相册分类、以及独家定制Memoji等新功能，并带来了更智能的Siri以及更多的AR功能，是不是听起来有点心动？

iOS 12可升级机型

苹果在WWDC上就强调过，iOS 12重点放在稳定性的新版本系统，将会适用于多个世代的 iPhone、iPad和iPod Touch产品，远至2013年推出的iPhone 5s、iPad mini 2都可以升级。感兴趣的用户在确保自己预留了足够内存后，就可以开始升级了。

升级iOS 12变板砖了怎么办？

机型过老，预留内存不够，网络不好，甚至包括没有足够的电量，都有可能出现手机更新过程中变板砖的情况，这个时候用户需要把自己电脑更新到最新版的iTunes，将iPhone用数据线与电脑连接，待电脑上出现“正在联系iPhone软件更新服务器”，点击“停止”，之后会出现“iPhone出现问题，需要进行更新或恢复”，这时候点击“更新”按钮，便会重新更新。

如果与电脑连接后没反应，可以在连接iTunes后，同时按住手机的电源键+Home键10s以上进入到DFU模式，然后按照提示进行回刷即可。

新系统的第一次更新，免不了还有很多bug需要修复，各位已经更新iOS 12的朋友，都碰到了哪些bug？

（ 作者：Defsoul 责任编辑：周颖）