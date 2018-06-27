大公司晨读：中国联通开通16城市的5G试验，库克表示还会工作数年

【天极网IT新闻频道】中国联通已在16个城市开启5G规模试验 明年5G预商用

昨日，中国联通国际合作伙伴会议在上海正式开幕，会上确认2019年实现5G预商用，2020年正式商用。陆益民还介绍了联通加快公司互联网化转型，将在“云网一体化”、“大数据”、5G以及产业互联网等领域的发展战略。

库克接受财富专访：我还会在苹果工作数年

近期库克接受了著名杂志《财富》的专访，在谈及他将继续担任这一职位多久时间时，库克暗示他还有数年时间可以奋斗，“能够在苹果工作并领导公司前进是我的荣幸，可喜的是，我还能继续为公司贡献一段时间。”

每日优鲜便利购宣布与中国联通达成战略合作

6月26日，每日优鲜便利购宣布与中国联通达成战略合作，双方将在通信服务、产品提供、资源共享等领域建立战略合作伙伴关系，开启无人零售与通信服务的合作模式。该模式下的便利购将依托双方的大数据资源，更精准的定位销售场景，与中国联通共同创新构建轻载化、高效率联合运营生态体系。

浙江网信办：“二更食堂”低俗炒作被严惩 解散13人运营团队

昨日，“网信浙江”微信号发布消息称，近期，省内部分自媒体降低审核管理力度，涉嫌传播有害信息，破坏了网络传播秩序，违反了互联网管理相关法律法规，网信部门已依法对其作出严肃处理。

陌陌将发行6.5亿美元可转换高级债券 2025年7月1日到期

6月26日，根据外媒的相关报道，陌陌将拟发行6.5亿美元的高级可转换债券。同时，陌陌还计划授予这批债券的早期买家在30天内额外购买最多1亿美元的债券的特权，具体的发行日期目前尚未确定。

欧盟与亚马逊阿里等签订协议：打击网售危险品

6月26日早间，欧盟委员会与阿里速卖通、亚马逊、eBay和乐天法国签订协议，希望以此打击欧盟购物网站上销售的危险品根据协议规定，危险内容包括煽动性和仇恨性内容，以及暴力和儿童色情内容，此外还包括不安全产品和侵权产品。目前亚马逊，eBay等电商企业正在积极开展此项工作。

（ 作者：W 责任编辑：王开然）