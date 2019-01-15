抖音推出首款视频社交产品多闪，定位熟人社交

【天极网IT新闻频道】1月15日，北京，751D艺术区。

作为字节跳动旗下的短视频主力军，抖音今天正式宣布升级私信功能，推出自己的独立视频社交产品――“多闪”，这意味着抖音正式进军社交领域。



徐璐冉：多闪是一个无压且有温度的熟人社交产品。

站在高台上，25岁的多闪产品负责人徐璐冉现场详细介绍了这款定位于增进亲密关系的视频社交产品，并演示了相关产品功能。

这是抖音首次推出的一款独立社交产品，目前发布的“多闪”只是测试版本。徐璐冉表示，“我们希望多闪是一个无压且有温度的熟人社交产品，帮助用户缓解日益沉重的社交压力，找回日渐疏远的亲密关系。”

随着5G时代的到来以及视频表达的普及，视频和社交的结合将产生更多可能性。此次抖音推出“多闪”，显然是旨在以视频为突破口，面向年轻人，布局社交未来。

视频社交成用户新需求

据抖音总裁张楠介绍，作为抖音推出的视频社交产品，多闪的研发缘于用户日益增长的视频社交需求。抖音上的用户正在产生新的社交需求，而这些需求，目前并没有被很好地满足。

“截至2019年1月，抖音国内的日活跃用户数超过2.5亿，国内月活跃用户数超过5亿，已经成为一个国民级的产品，”张楠说，”用户调研发现，越来越多的抖音用户在拍摄完视频后，会发送给自己的好友。每天，都有大量的用户围绕抖音上的短视频在社交平台上分享、讨论。当然，这些分享由于种种限制，并不是很顺畅。”



抖音总裁张楠：抖音国内日活用户已超过2.5亿。

在过去两年里，短视频迅速普及，已经跟图片和文字一样成为人们惯用的接收信息、发送信息的方式。而对于在高清大屏智能机时代成长起来的年轻用户来说，他们已经习惯于将使用图像、视频作为自然、高频的表达方式。

张楠表示，2018年，抖音和大家一起记录美好生活。在2019年，希望不仅仅可以记录美好生活，也希望好朋友们可以在“多闪”上交流起来。

5G时代的视频社交尝试

目前主流的社交产品，都发端于3G时代，仍然是以图文作为信息的主要载体。而随着5G时代的到来，视频将成为新的主流信息载体，社交行业可能会迎来新的变化。

作为一款基于视频的社交产品，多闪对话框里面最突出的按钮是视频拍摄器，这一设计的初衷便是希望用户在对话中更多使用视频进行交流。

徐璐冉表示，人和人交流，声音、表情传递得越充分、越完整，聊天的体验也就越好。因此，多闪也希望引导用户用视频化、视觉化的方式来沟通交流。

表情包联想是多闪另一个引导用户用视频语言表达的体现。在多闪里，只需要在对话框里输入文字，系统就会自动联想呈现出相关的表情包，无需多余动作，用户就可以选择喜欢的表情包进行直接发送。

此外，多闪并没有设计公开的点赞、评论等功能。朋友圈的点赞、评论，将直接以私信的方式发给本人。徐璐冉介绍，大多数人的朋友圈，陌生人和熟人都混杂在一起，多闪希望用户能够可以在没有压力的环境下，自由分享生活，做真实的自己。

近日，马桶MT、多闪、聊天宝三款APP接连扎堆儿发布，均剑指社交工具，大有向微信宣战的意味。市场上火药的味道也伴随着新年的时刻临近也愈加浓厚。

笔者后续将对这一市场做持续关注及报道。

（ 作者：阿桶 责任编辑：曾宪勇）