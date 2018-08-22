2018网络安全生态峰会：支付宝推出延时转账2.0技术

【天极网IT新闻频道】近日，一年一度的网络安全生态峰会在国家会议中心盛大召开。本次会议由中国互联网协会联合阿里巴巴集团、蚂蚁金服和阿里云等共同主办。作为国内安全领域的顶级会议，今年的网络安全峰会精心设置了六大精彩议题，包括“前沿安全趋势”、“全球化视角看数据保护”、“AI与内容治理”、“金融安全与黑灰产治理”、“互联网+知识产权保护”和“云安全助力数字经济”等。

而作为本次峰会的主办方之一，蚂蚁金服集团副总裁芮雄文在会上宣布了支付宝的延时到账功能升级为2.0版本。当升级到2.0版本后，如果用户遭遇诈骗，或者转错账，延时转账会自动对其资金进行冻结，及时报警后才能冻结交易，一旦警方下达止付指令，转账就能原路退回。

除此之外，安全技术不仅要“防骗”，还在“防盗”方面更进一步。支付宝还能对交易进行提前的风险识别。当系统判断出转账有风险的话，会主动给予用户“可能正在遭遇电信欺诈”的提示，并建议用户取消转账或延时转账。目前，这一功能还在试运行阶段，不过支付宝官方表示，该功能已帮助一些用户挽回损失。

随着移动互联网的快速发展，网络安全就一直是令人头疼的问题。尤其是网络诈骗，此类事件每年都会发生很多起。2016年，广东19岁女大学生蔡淑妍被骗9800元后，跳海身亡。甘肃一位教师被骗23万，心理压力过大，选择上吊身亡。最近的一起案件发生在上个月，吉林一名女士在被骗8万元后服毒自杀。

网络诈骗事件层出不穷的背后，是技术和手段的不断变化。以往技术类骗子软件是一人开发，如今由独立几个模块拼成，软件开发技术难度和成本大大降低。同时，提供非实名手机号短信租赁的黑平台超过数百个，网络犯罪越来越平民化。正是为了解决这个痛点，支付宝才联合警方推出了延时到账功能。

有了支付宝的安全功能，并不意味着大家就可以放松警惕了。有用户反应，就算选择了延时到账，该功能也不一定能及时发现被骗。而且很多时候警方并不会立案，或者拿不到警方回执，同时骗子的账号多变，并不一定符合风险账号的特征，转账时可能无任何提示。

目前来看，支付宝的延时到账功能仅能防范网络诈骗的发生，但是并不能从根本上解决问题。而想要根治这种问题，除了服务商需要采取措施外，最重要的还是在于用户本身。用户需要加强互联网安全意识，谨言慎行，不给犯罪分子可乘之机。

（ 作者：stenpan 责任编辑：潘宇）