大公司晨读：英伟达CEO黄仁勋获芯片行业最高荣誉；特斯拉称马斯克去年零薪酬

作者：白璐

【天极网IT新闻频道】英伟达CEO黄仁勋获芯片行业最高荣誉：他颠覆了计算

据美国半导体工业协会(SIA)官方消息，英伟达CEO黄任勋将获得芯片行业的最高荣誉：罗伯特 • 诺伊斯奖(Robert N.Noyce Award)。SIA将于11月18日举行仪式，正式授予黄任勋该奖项，以肯定他对半导体行业的贡献。SIA总裁兼首席执行官John Neuffer在一份声明中说道：“黄具有远见卓识和极强的执行力，他促进了芯片行业的发展，颠覆了计算，推动了人工智能。从游戏到科学计算，再到自动驾驶，黄任勋的成就与无数创新密切相关，他改变了行业和世界”。

特斯拉称马斯克去年零薪酬，2019年只有2万多美元

当地时间周五电动汽车制造商特斯拉表示，首席执行官埃隆・马斯克(Elon Musk)去年薪酬为零，而2019年为23760美元。特斯拉还在一份监管文件中表示，公司首席财务官扎卡里・柯克霍恩 (Zachary Kirkhorn) 去年总薪酬为4660万美元，而2019年的薪酬为2120万美元。马斯克的薪酬方案要求特斯拉市值和业绩增长幅度实现一系列既定目标。

欧菲光坚守核心业务：一亿像素7P镜头已量产、8P正试产

欧菲光近日在互动平台表示，公司团队历经多年技术攻坚，突破高端镜头技术壁垒，一亿像素7P(7片镜片)光学镜头已量产，长焦镜头、微距镜头和超广角镜头等多性能产品，均已进入国内主流手机厂商镜头供应链。此外，公司8P镜头项目已研发成功，目前处于试产阶段。

失去大量华为订单后 索尼CMOS份额下滑：正遭三星/豪威穷追不舍

调研机构Yole Development给出了一份全球CIS市场的最新份额统计，所谓CIS即CMOS图像传感器。结果显示，在2020年，索尼CMOS的市场份额为40%，仍是第一。三星22%份额排名第二，豪威以12%列第三名。4~10名分别是意法半导体、格科微、安森美、SK海力士、松下、思特威和佳能。可以看到，中国厂商有三家，合计份额大概17%左右。对比2019年，可以明显看到索尼份额的下滑，三星份额的增加，同样豪威也争取到了更大的市场占比。

国货之光!比亚迪在挪威交付唐EV首车：正式进军欧洲市场

今年7月，比亚迪新能源乘用车销量同比暴涨262.7%、达50057辆，卫冕中国新能源乘用车月度销量冠军。现在据比亚迪汽车官微消息，当地时间2021年8月12日，比亚迪唐EV挪威上市暨首车交付活动在挪威奥斯陆举行。作为全球首个达成百万辆新能源车下线的中国品牌，本次交付标志着比亚迪乘用车业务正式落地挪威市场。据介绍，作为欧洲首发市场，比亚迪将在2021年内累计向挪威发运1500台唐EV。

苹果公司新一代iPhone将着重于视频功能升级

苹果公司计划在推出下一款iPhone时重点关注摄像头的升级，特别是围绕视频功能的升级。该公司计划推出视频版本的人像模式(Portrait Mode)功能，这是对其即将推出的设备所做的一系列相机功能升级中的一部分。苹果公司计划将其人像技术引入视频中，让用户能在拍摄时模糊背景，随后可进行调整。苹果公司内部将该功能称做Cinematic Video。